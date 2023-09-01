颱風假放到下周一？海葵登陸恐「不規則轉圈」　強風豪雨炸全台

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海葵中颱持續增強，可能從北部或東部登陸。氣象粉專表示，海葵至少可達中度颱風中段班，挑戰前段班，須留意遇中央山脈不規則轉圈，到下周一(4日)可能都還會有強風豪雨。

▲海葵颱風最新路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵已為中度颱風，即將進入高海水熱焓量(暖水層較厚)的海域，強度還會再增強，預計抵達台灣前至少可達中度颱風中段班，挑戰前段班。

粉專指出，在太平洋高壓導引之下，未來36小時穩定偏西進行，尤其18小時內偏北的分量多寡，決定是否登陸台灣或登陸的地方，路徑還有往北或往南修正空間。

海葵預計周日侵台，粉專提醒，周日(03)凌晨，海葵將抵達宜花近海，清晨左右登陸，「此時必須注意颱風與中央山脈的互動，可能出現不規則的轉圈。」若海葵順利翻山越嶺，夜晚將於中部出海，進入台灣海峽。

粉專指出，周日(3日)到下周一(4日)清晨，海葵位於台灣上空，北部、宜花強風大雨；中部、南部等到颱風中午翻越中央山脈後，風雨也會快速增強。西南沿海注意海水倒灌。

▲▼海葵路徑預測及降雨趨勢。（圖／氣象局）

而氣象粉專「天氣風險」指出，海葵預測路徑稍稍南修，颱風腳步也放慢一些些，預計今下午發布海上警報，明日凌晨發布陸上警報，侵襲台灣的趨勢大致不變。

氣象局表示，海葵確定會登陸，只是登陸地可能因路徑修正不同，將是4年來首個中心登陸台灣的颱風。

明天周六晚間到下周一清晨，海葵最接近。氣象局提醒，明天風雨會逐漸影響台灣北部和東半部，北部、東半部特別是宜蘭花蓮，風雨越晚愈明顯，其他地方短暫陣雨；周日是直接影響的時間點，北部、東半部和中南部尤其山區風雨明顯，是全台風雨最大的時候，下周一清晨海葵將進入中國福建，本島風雨減弱，但澎湖、馬祖風雨仍大。

針對颱風假是否有機會，氣象局指出，周六和周日有機會，陸警發布後將提供風雨預測，由地方政府決定。