遇九頭身美女警...拗彎iPhone還泡水滅證！　少年販毒集團栽了

▲高雄市少年隊員警王妍惠（紅圈者）假扮姐妹花破獲販毒集團。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊今年1月底追查一起少年販毒集團時，發現集團利用微信通訊軟體以「茶飲」代號，在網路販賣毒咖啡包，集團還以機車充當行動倉庫，把咖啡包、K他命藏置於機車置物廂內發貨，警方在查處該集團時，張姓、楊姓男子竟當場將6支手機折斷、泡水，檢、警事後除了將集團5人依毒品罪移送外，張男和楊男也因涉及滅證，檢方在今（29）日偵結將兩人起訴。

▲販毒集團成員在警方查緝時將手機折斷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市少年隊是在偵辦毒品案向上溯源掌握這個販毒集團，經多日跟監蒐證，報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，並向臺灣高雄少年及家事法院申請搜索票，警方發現他們這種販毒模式，同時會在老舊社區的頂樓加蓋鐵皮屋來開毒趴，所以為了更能夠接近他們，高雄市少年隊警方派出了兩名長相「娃娃臉」的女警，在搜索行動的時候，假扮姐妹花來靠近他們，所以當女警出示身分的時候，他們都嚇了一跳。

▲高雄市少年隊警員王妍惠仙氣飄飄，是九頭身美女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

扮演其中一名姐妹花的女警，叫做王妍惠，畢業從警已經邁入第10年，之前都在派出所服務，近期一年才來到少年隊，平常假日還會在愛河邊等高雄市知名觀光景點出沒，因為她也是高雄騎警隊的一員，有著娃娃臉的她，如果沒有表明身份，簡直就跟學生妹沒有什麼兩樣。

▲高雄市少年隊員警王妍惠（左）假扮姐妹花破獲販毒集團。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王姸惠表示，當天查緝他們的時候表明自己是警察身份，沒想到他們竟然要衝撞員警逃跑，甚至前往他們的住處搜索時，他們還一度想要湮滅證據、就連通訊使用的手機都要泡水破壞，不過這些都被員警給及時制止，

警方調查，張姓男子旗下的販毒集團成員總共有4人，其中3人還是未成年，他們利用微信通訊軟體以「茶飲」代號的群組在網路販售毒品，警方最後將集團5名嫌犯一網打盡，共計查扣毒品咖啡包1012包、K他命3小包，犯案手機共計12隻、K盤3個、機車2部等證物，其中近800包之毒咖啡包，其包裝以仿飯店拋棄式之洗髮精以掩人耳目。

▲警方破獲販毒集團起出咖啡包毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案在警詢後依毒品危害防制條例罪及湮滅證據罪嫌，移送高雄地檢署及臺灣高雄少年及家事法院偵辦，張姓、楊姓男子在偵訊時辯稱，他們到場時手機已經壞了，不曉得是誰弄壞的，檢察官不信，偵查後仍依湮滅證據罪將兩人提起公訴。