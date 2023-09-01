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海葵來襲！日月潭氣象站回顧雙颱　籲民眾加強防範

▲2001桃芝颱風路徑圖。（圖／翻攝「日月潭氣象站」臉書粉專）

▲2001桃芝颱風路徑圖。（圖／翻攝「日月潭氣象站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

中度颱風海葵可能於晚間8時30分發布海上颱風警報，日月潭氣象站上午於臉書粉絲專頁PO文發布「致災性颱風侵襲警示」，指出海葵颱風可能在9月2至4日直接侵襲影響南投縣，9月3日風雨最大，呼籲民眾警報期間勿往高山溪谷、危險區域請提早撤離避難。

日月潭氣象站指出，海葵颱風原預估路徑與2001年桃芝颱風、2013年蘇力颱風相似，當年2颱風導致南投縣總累積雨量均達700mm以上，陣風高達11級以上，且造成山區土石流及崩塌災情；雖然海葵路徑已不斷南修、可能在花東交界登陸，氣象站仍籲請鄉親嚴加戒備，危險區域居民請儘早撤離避難，提早加強防颱措施，關注最新颱風動態資訊。

▲2013蘇力颱風路徑wj6。（圖／翻攝「日月潭氣象站」臉書粉專）

▲2013桃芝颱風路徑圖。（圖／翻攝「日月潭氣象站」臉書粉專）

根據國家災害防救科技中「全球災害事件簿」網站資料，桃芝颱風形成後向西北轉北北西移動，於凌晨時間花蓮秀姑巒溪口登陸，經過10小時左右於新竹附近出海，並繼續朝北北西前進，隔日4時20分左右由馬祖附近進入大陸後，快速減弱為熱帶性低氣壓，但仍造成全台103人死亡、111人失蹤、189人受傷，又以花蓮、南投2縣最多：花蓮縣計有 31人死亡、16人失蹤、16人受傷，南投計有 39人死亡、80 人失蹤、172人受傷，農林漁牧及農業損失逾44億元。

蘇力颱風在生成後同樣向西北西方向移動，在登陸前即由強烈颱風減弱為中度颱風，接近台灣東北部海面時略為向西北移動，凌晨時間於新北市與宜蘭縣交界處登陸，僅5小時左右就於新竹附近出海，同日下午由福建進入大陸，造成全國3人死亡、124人受傷、房屋全倒及半倒計 70 戶，建物全或半倒70戶，實際收容人數4619人，累計撤離人數1萬638，搶救災民人數1911人，一級產業損失（農林漁牧）12億9580萬3000元，估計公共設施復健及搶修金額31億1038萬6000元。

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颱風海葵致災性路徑蘇力桃芝

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