海葵一日三變！驚見超大「季風環流圈」　專家攤手：預報亂七八糟

▲海葵颱風最新系集預報路徑。（圖／翻攝自粉專「天氣風險 WeatherRisk」）

記者張乃文／台北報導

中央氣象局表示，海葵路徑有往南修趨勢，若按照目前路徑預測，從花東登陸，大部分縣市都可能涵蓋在暴風圈的範圍，但也不排除偏南或偏北。針對颱風路徑持續修正，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」直言，看了最新預報資料，「也只能雙手一攤」，更PO出一張預報路徑圖表示「一日三變，只能用『亂七八糟』來形容。」

氣象局指出，今（1日）下午海葵颱風最新資料顯示，周日(3日)之前，颱風逐漸往台灣靠近，但路徑有逐漸南修趨勢，會偏向從花蓮、台東進入台灣陸地機會最高，而到了下周三（6日）都還可能在台灣海峽南部滯留，仍要留意潛勢路徑誤差。另外，氣象局也說，大部分縣市都有可能涵蓋暴風圈，只是不排除偏南或偏北情況。

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「天氣風險 WeatherRisk」則無奈表示，看了最新預報資料後，「也只能雙手一攤。」氣象粉專解釋，台灣附近就位於超大型的「季風環流圈」中心，所謂「季風環流圈 Monsoon Gyre」，低壓們圍繞著環流圈打轉、互相牽引，導致預報一日三變，也只能用「亂七八糟」來形容。

「天氣風險 WeatherRisk」也PO出最新的系集預報路徑圖，同樣「亂七八糟」。

▲台灣附近位於超大型的「季風環流圈」中心。（圖／翻攝自粉專「天氣風險 WeatherRisk」）

氣象局說，台灣有些縣市確實有可能不會涵蓋颱風暴風圈，但整體路徑仍有不確定性。氣象局說明，下周一至下周三颱風持續滯留台灣海峽南部，各地天氣仍不穩定，風雨會較大，尤其東半部地區、南部同樣會有大雨豪雨發生可能，「颱風影響期間算是相當長。」

氣象局曾經解釋，7至11月之間，偶爾西太平洋會出現一個很大的氣旋環流（大低氣壓），直徑可以超過2500公里，因為很大，所以稱為季風環流圈（Monsoon Gyre）。這種環流圈的生命期從一星期到一個多月都有，出現時常常會有颱風在東南側發展。