ET民調／蔣萬安出訪上海雙城　近7成民眾認兩岸應多交流

▲台北市長蔣萬安出席雙城論壇 。（圖／記者趙禕攝）



記者陳家祥／台北報導

近年兩岸中斷交流，致使關係陷入緊張，因此，台北市長蔣萬安率團出席8月底在上海舉辦的「雙城論壇」格外受到關注。根據《ETtoday民調雲》最新調查，有近7成（69.6%）的民眾認為，兩岸應該進行更多城市間的文化、經貿交流。

根據調查，台北市長蔣萬安29日率團出席8月底在上海舉辦的「雙城論壇」，有69.6%民眾認為兩岸應該進行更多城市間的文化、經貿交流（非常同意41.2%、還算同意28.4%），20.6%民眾持反對意見（非常不同意9.9%、不太同意10.7%）；另有9.9%表示不知道/沒意見。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布兩岸關係最新民調。（圖／ETtoday民調雲，下同，點圖放大)

此外，民進黨總統候選人、副總統賴清德近日接受美國彭博商業周刊專訪時指出，「台灣已經是一個主權獨立的國家，名叫中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立」。調查結果顯示，有71.4%民眾認同此主張（非常認同45.7%、還算認同25.7%），18.0%民眾表示不認同（非常不認同9.3%、不太認同8.7%），另有10.5%表示不知道/沒意見。

而對於賴清德出訪友邦巴拉圭，並過境美國紐約、舊金山的表現，有50.8%民眾表示滿意（非常滿意25.1%、還算滿意25.7%），24.9%民眾不滿意（非常不滿意14.6%、不太滿意10.3%），另有24.2%表示不知道/沒意見。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年8月29日至8月30日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,495份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.53%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年7月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。