曾罵蔡英文老處女？郭台銘未反駁　「我不拘泥這些不必要問題」

記者蘇晏男／台北報導

曾採訪過鴻海創辦人郭台銘並被其提告的媒體人臧家宜，透過錄音檔爆料，郭在10年前罵總統蔡英文是「老處女」。對此，郭台銘今（1日）回應，大家拘泥這些小事情，糾纏不清，台灣政治有需要這樣嗎？大家要看民意，解決台灣經濟問題，「我花時間在這裡，我不要拘泥這些不必要的問題」。

▲郭台銘1日到南港中研院福德宮參拜，受到現場民眾熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘1日上午到南港中研院福德宮參拜並接受媒體聯訪。媒體詢問上述「老處女」的發言是否為口誤，郭台銘說，「不再做任何回答」，他要把時間精力擺在國政及大多數人，「總有一些，過去齁，不管這一些，對我...這些，我就不在這邊回應。」

郭台銘表示，政治是要為老百姓服務，是為了2300萬人服務，大家拘泥這些小事情，糾纏不清，台灣政治有需要這樣嗎？台灣政治要回歸政策辯論，回歸到真正符合民意的辯論。

話鋒一轉，郭台銘坦言，「我是覺得，今天媒體界，我是建議，雖然你們都不喜歡我，非常多對我不友善的報導，我沒有關係，我做的正、行的正，在廟前都講一樣的話」。

郭台銘強調，「我不是政治人，如果你要選一個政治人，選一個只會玩『play game』的政治人，我 I don't care」，他出來給大家一個新選擇，「我就是政治新鮮人，實事論事」，就是解決問題，大家要看民意，解決台灣經濟問題，「我花時間在這裡，我不要拘泥這些不必要的問題」。