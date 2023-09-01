大一新鮮人想買機車「鬧家庭革命」　媽媽堅決反對：有車就會亂跑

▲大一新鮮人想買機車，竟鬧出家庭革命。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

大學就像是一個小型社會，除了會遇上形形色色的人，也可以讓學生提前習慣獨立生活，為自己的決定負責。一名網友分享，他的姪女近日剛升大一，已經考到機車駕照，但姪女的爸媽卻為了「是否要買機車」吵了好幾天，快要鬧出家庭革命，原因是姪女的媽媽覺得，姪女有了機車就會亂跑學壞，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他的姪女剛升大一，好不容易考到駕照，姪女的爸媽卻為了「是否要買機車給姪女」大吵。姪女的媽媽反對買車，表示學校與住宿地點交通與生活機能很好，沒有必要再買機車，認為姪女有機車就會亂跑、容易交到壞朋友，希望姪女好好讀書、做好學生本分，生活在學校附近就好。

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姪女的爸爸則贊成買機車，認為學校交通雖然很方便，但並非所有想去的地方，都離捷運站很近，希望姪女生活不要只侷限在學校，應盡量體驗難得的大學生活，多四處走走看看。原PO說，他與姪女年齡相近，自幼關係也不錯，姪女才跑來詢問他意見，姪女自己是想買車，但不太敢反對媽媽的意見，「如果大家今天是姪女父母，會有什麼想法呢？」

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人建議，「先住一個學期，如果真的需要機車代步，再帶去就好」、「沒差好嗎，真的會玩的，沒有車這樣四處趴趴走，車根本不是重點，不可能一輩子盯著兒女吧」、「太慘了，大學連騎機車到處晃都不行，過度保護孩子沒什麼幫助」。

也有人勸，姪女的媽媽應該嘗試讓女兒獨立，「大一沒有車，只要想要出去都會跟同學借啦，大家都是過來人，媽媽禁止不了」、「她沒車也會被朋友載出去啦，自己騎比較好，給人載出事很麻煩」、「媽媽過度保護了吧，大一唉」、「大一該自己對自己對安全、課業負責了，媽媽那種養法故意壓著，出社會反彈更大」。