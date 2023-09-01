7、8年級生「必買月餅」送長輩、自己吃大不同　一次打包「夢幻家族」網羨：財富自由

▲中秋節最讓人期待的不只是月圓人團圓的難得時光，對於7、8年級生來說，更是一年一度味蕾與「元祖雪餅」命定相遇的日子。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年，美食品牌跨界頻頻，習慣的料理小吃轉個身，都能以另一種食物形式出現，讓視覺被刺激到的人，完全不管美味度如何，總之一定要「先跟風」吃一波再說！不過，如果要說起創新又兼具口感風味的美味始祖，把月餅結合冰淇淋營造最難忘夢幻滋味的「元祖」，肯定要今天這些小弟小妹都低頭喊一聲：「前輩！」隨著蛋黃酥、月餅的消息又開始出現在新聞版面上，代表中秋佳節也不遠了，但傳統餅款吃來吃去，在7、8年級的童年擁有不可撼動地位的「元祖雪餅」，終究還是許多人心目中最能代表中秋的夢幻逸品，唯有吃到一顆才有過中秋的感覺。

有趣的是，如今成為社會中堅份子的7、8年級生，口袋的「必買月餅」名單其實分兩款，不出錯的傳統月餅就是送給重要的客戶或長輩，增加自己的人脈與好人緣。至於面對同輩夥伴，就有網友大推，只要出其不意地拿出「元祖雪餅」，這個大家從小到大、每年都最期待的中秋聖品，絕對能一下子拉近彼此關係，往後不論是感情還是合作生意，一切都好談！

▲如果要問7、8年級生「每到中秋最期待的月餅品項」是什麼？彼此最心照不宣的選擇，可以說就是「元祖雪餅」無誤。

疫情這幾年，讓人幾乎快忘了過去中秋團聚的心情，有多久沒有以元祖雪餅「回歸童心」了？現在就來幫大家複習一下，身為7、8年級生集體記憶的「元祖雪餅」，是以獨家技術及完美比例打造出的冰淇淋月餅，外層帶有日式煎餅色澤的餅皮，吃得到酥脆煎香的手工感，而每次都讓人選擇障礙的內餡口味，則有草莓、起司玫瑰鹽、巧克力脆片和提拉米蘇等口味，小時候在媽媽的嚴格控管下，一次只能選一種口味，現在長大了，想要把所有口味一次開箱品嚐也不是問題！

和傳統月餅完全分屬不同路線的「元祖雪餅」，對於現在的小朋友們來說，想必也是「最潮月餅」代表！今年疫情解封，不僅能再次享受久違的中秋氛圍，如果想讓幸福感更加倍，就讓「元祖雪餅」重回家中客廳，成為傳承給下一代共享的「童年回憶」，一次擄獲大人小孩味蕾的雪餅，也將成為孩子往後最歡樂甜蜜的回憶。

不過，做為元祖雪餅的鐵粉，千萬不能只知道最經典的雪餅！有網友在研究怎麼訂購組數時，驚喜發現現在的元祖雪餅還有其他「家族成員」加入，像是強調風味輕盈的「星空」，Ｑ彈的麻糬外皮就是以主打低卡、低熱量的葛粉製成，吃起來嚼感十足，冰淇淋也特別選擇清爽不膩的水果口味與夾心，讓在乎身材的7、8年級生回味童年記憶時，也能放心不怕胖！

▲一口能品嚐3種口感的「星空」，為涼爽的中秋帶來相對清爽的食感。

此外，帶來加倍奢華口感的「夢之月」則是以軟呼呼的蛋糕做為外皮，碰到嘴唇的那一剎那，細膩綿密的觸感簡直夢幻爆表，內餡是以獨家比例打造出的頂級歐式冰淇淋，絲滑如奶油般的口感加上來自香草、巧克力脆片甜香不膩的風味，為今年的中秋增添截然不同的極奢享受。如果說「元祖雪餅」是在吃童年回憶，「星空」吃的是清爽的獨特性，一口就能觸動所有風味感官的「夢之月」，就是專為挑嘴老饕量身打造的「大人の雪餅」，每一款都要好好品嚐過，才對得起童年和元祖雪餅「打勾勾」的自己。

▲帶來夢幻口感的「夢之月」，讓人在屬於東方團圓日的中秋佳節也能沉浸在歐式的成熟奢華享受。

小時候不能自己挑想吃的雪餅沒關係，長大後每年中秋買一盒自己吃，甚至把「周邊家族」全買齊，不僅是樸實無華的幸福，更讓一票網友羨慕大呼：「財富自由！」想吃就吃，何必拘限，尤其在中秋前預購更有好康優惠，即日起手刀至官網選擇「元祖紙本提貨券」預購，就可以優惠價格任選「雪餅禮盒」系列，共有860、1,260、1,514不等的早鳥價格，幫自己和家人們重溫被元祖雪餅寵愛的中秋氛圍，迎接最甜蜜難忘的月圓之夜。

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