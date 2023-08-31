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作文題目「同學會」他7字完結　萬人朝聖看哭了：必須滿分

▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲作文題目「同學會」他只寫7字，照片吸引萬人朝聖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在求學階段都會透過寫作，增加語文書寫與邏輯思考能力，有網友在臉書分享一篇別人寫作的作文，題目是「同學會」，內容只有簡單7個字，卻讓他直呼「史上最催淚」，其他網友看了也紛紛喊+1，甚至刷出一整排滿分留言。

原PO在臉書「爆怨公社」轉貼一篇別人寫作的作文，可以看見作文題目為「同學會」，但內文筆者只有寫7個字「他們沒有邀請我」，文字中蘊含的情感讓原PO忍不住把這篇文章封為「史上最催淚作文」。

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▲▼作文題目「同學會」他只寫7字 8千網看哭：我給滿分。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友分享「史上最催淚作文」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼作文題目「同學會」他只寫7字 8千網看哭：我給滿分。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友反應。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片分享至今超過1萬人按讚留言，網友甚至刷了一排滿分，「我給滿分，太催淚了」、「簡潔有力，滿分」、「文章最重要就是言簡意賅」、「一句話表達了全部，這個我給滿分」、「文情並茂、扣人心弦的一篇感性，我給A+」。

另外有許多人認為，同學會不參加根本沒什麼關係，「你的人生不是只有他們」、「我從來沒有參加過同學會，但也不傷心啊」、「沒意義的聚會不要也罷」、「笑死，誰要去啦，感覺就無趣」、「頻率不合，真的不用勉強再見面」。

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關鍵字：

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