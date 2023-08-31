獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

記者邱中岳／台北報導

2021年4月2日發生死傷慘重的台鐵太魯閣號出軌意外，釀成49死213傷的悲劇，為台鐵近60年最嚴重的事故，但是31日卻在台鐵局長杜微陪同日本專家以及罹難者家屬前往勘查時，王薇君在第8節車廂看到衣服，掀開竟然有疑似頭蓋的骨頭，鐵警對此也表示，將立即安排警力儘快前往第7和第8車廂重新勘查與搜尋，查看是否有遺漏的遺物或者遺骸。

▲王薇君在太魯閣號找到疑似頭骨的遺骸，鐵警刑大將儘速派員重新檢查車廂。（圖／民眾提供，下同）

太魯閣號出軌，造成49死213傷，事隔2年後，在31日由台鐵局長杜微帶著日本專家，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂，未料，王薇君在查看過程中，竟找出一片罹難者的頭蓋骨，立刻讓她回想起當年協助修復死者遺體的那些悲痛回憶，忍不住落淚。

王薇君強忍悲痛心情，並當場向杜微抗議，局長也答應會再仔細搜查車廂查看是否還有遺物，王薇君指出，先在事故車廂的第8節車廂內看到一件衣服，掀開衣服發現下方有一塊約手掌大的頭蓋骨，令在場人士感到不可思議。

事後王薇君臉色沉重地說，那片頭蓋骨上面有頭皮屑與頭髮，拿起來看前就知道一定是人的骨頭，問題是那並非放在難以看到的隱密處，且車內也有不少民眾的物品，卻未蒐集起來，怒轟行政院當時的災害防救單位怎麼會以這種草率的方式進行蒐證，「我完全無法接受」。

鐵路警察局目前也知悉此事，也表示將會立即安排人員，儘速前往目前放置在桃園台鐵富岡機廠的列車車廂，尋找其中是否還有缺漏的遺物或遺骸等。