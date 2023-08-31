太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

記者黃資真／桃園報導

交通部邀請日本學者專家訪台，汲取鐵路安全改革經驗，其中罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君也到現場一同勘查事故車廂，沒想到她竟在車廂中，找到死者的頭蓋骨碎片，令她既悲痛又氣憤。

▲交通部帶著日本學者與罹難者家屬勘查事故車廂。（圖／民眾提供，下同）



2021年4月2日發生死傷慘重的台鐵太魯閣號出軌意外，釀成49死213傷的悲劇，為台鐵近60年最嚴重的事故，日前交通部長王國材召開記者會表示，將邀請日本有經驗的專家學者來台勘查並彼此汲取經驗。

31日由台鐵局長杜微帶著日本專家，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂，未料，王薇君在查看過程中，竟找出一片罹難者的頭蓋骨，立刻讓她回想起當年協助修復死者遺體的那些悲痛回憶，忍不住落淚，並當場向杜微抗議，局長也答應會再仔細搜查車廂查看是否還有遺物。

▲王薇君找到死者頭蓋骨，怒轟蒐證單位做事草率。



事後王薇君臉色沉重地說，那片頭蓋骨上面有頭皮屑與頭髮，拿起來看前就知道一定是人的骨頭，問題是那並非放在難以看到的隱密處，且車內也有不少民眾的物品，卻未蒐集起來，怒轟行政院當時的災害防救單位怎麼會以這種草率的方式進行蒐證，「我完全無法接受」。

對於找到的頭蓋骨該如何處置，王薇君表示她會先帶回保存，再來想想要怎麼處理。

▼王薇君也在車廂內找到民眾的耳機。

