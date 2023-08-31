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大陸 大陸焦點 特派現場

美國喊供應鏈脫鉤中國　研究顯示「仍高度依賴」

▲▼ 美中晶片戰。（圖／CFP）

▲美中晶片戰打得火熱。（圖／CFP）

文／中央社

美國過去5年逐漸減少對中國晶片、太陽能電池板及各種消費產品的依賴，但最新研究發現，雖然全球貿易格局重新調整，但美國的供應鏈仍高度依賴中國的生產。

紐約時報今天報導，美國出於對中國構成的安全威脅、人權紀錄以及在關鍵行業取得主導地位的日益擔心，在過去5年裡減少對中國相關晶片、太陽能電池板以及各種消費品的進口依賴。

但就在美國政策制定者和企業家們尋找辦法切斷與中國的聯繫之際，有越來越多的證據表明，中國的產品正在透過其他國家進入美國；最新研究發現，雖然全球貿易格局已重新調整，但美國的供應鏈仍高度依賴中國的生產，只不過沒有那麼直接而已。

據哈佛商學院經濟學家阿法羅（Laura Alfaro）和達特茅斯商學院的經濟學家卓爾（Davin Chor）發布的文章，中國占美國進口商品比例在2017年達到22%的高峰，在2022年降至約17%，主要是因機械設備、鞋子、電話機等產品的占比降低。

與此同時，越南等國家增加向美國出口服裝和紡織品，而墨西哥等鄰國也已開始向美國出口更多的汽車零組件、玻璃，以及鋼鐵。

這看似美國正在減少對中國的依賴。但問題是墨西哥和越南等國都從中國進口更多的產品，而中國對這些國家的直接投資已在激增，表明中國企業正在那裡開設更多的工廠。

文章指出，這些趨勢暗示，企業可能只是在將它們漫長供應鏈的最後部分轉移出中國，而且一些企業正在把越南或墨西哥等國家作為中轉站，將部分或大部分仍在中國製造的商品運往美國。

阿法羅表示，轉移供應鏈很可能會影響成本，但不太可能減少（對中國的）依賴。

文章研究顯示，中國占美國進口商品比例下降5個百分點，可能導致美國從越南進口的產品價格上漲9.8%；從墨西哥進口的產品價格則上漲3.2%。

加州大學聖地牙哥分校的經濟學家佛羅恩德（Caroline Freund）說，能從中國失去的市場份額中分一杯羹的國家，是那些擅長生產因關稅影響的產品者，例如電子產品或化學品的國家，以及那些深度融入中國的供應鏈、與中國有大量貿易往來的國家，包括越南、墨西哥，以及台灣。

阿法羅說，經濟學家們現在面臨的一個問題是，將工廠遷回美國或遷到其他友好國家的經濟效益，最終是否會超過這個戰略的成本。

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