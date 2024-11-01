鄰居每月都買10箱礦泉水「要求扛上4樓」　送貨員一招報復讓他笑了

▲鄰居每月都買10箱礦泉水「要求送上4樓」，送貨員一招報復讓他笑了。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

物流人員一般送宅配時，都會上幫忙送貨上樓，但碰上體積過大或包裹過重時，就會讓人很為難。有網友分享，他的鄰居每月都會買10箱以上的礦泉水，還要求物流人員必須扛到4樓家門口，直到最近物流人員似乎忍不住了，用12箱礦泉水將大門堵死，場景讓他笑翻。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，他隔壁的鄰居幾乎每個月都會買10箱左右的礦泉水，而且還要求物流人員全部搬上4樓（沒有電梯），讓人看了就覺得好累，沒想到近日物流人員似乎終於受不了了，竟然把12箱礦泉水堆到鄰居家門口，導致鄰居無法開門。

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場景讓原PO看了忍不住笑說，「這個月是12箱，算了一下就算一次搬3箱，也要爬4次耶，是不是等於爬了12樓」、「我願稱之為送貨員的報復」。

其他網友看了貼文後表示，「沒給送貨員加錢放這樣，已經對這戶人很好了，有放整齊只是該戶空間不夠，在不影響其他住戶之下這是最好的疊法」、「我感覺到的是一股怨氣」、「說真的，送貨員很好了，講難聽點也沒多付費，還要幫你送上樓，重點還沒電梯，是要累死人嗎？送到一樓就很不錯了」。

也有人說，「送家樂福員工路過，基本上我們是送上樓，遇到這樣的水我們也只能認命，基本上送完這趟，回車上會休息5分鐘續命一下」、「這位司機人真好，現在很多都沒有上樓服務了，現在還會強迫司機上樓的公司我沒記錯只剩某公司」。