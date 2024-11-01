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社會 社會焦點 保障人權

害妻未婚懷孕還帶小三回家嗨　父回頭求女兒扶養被打臉：只生不養

記者黃翊婷／綜合報導

年近70歲的男子阿輝（化名）平時靠撿拾回收物品變賣維生，他向2名女兒提告請求每個月支付扶養費2萬1704元，結果反被打臉。2名女兒控訴，父親只生不養也不育，不僅讓母親未婚懷孕被娘家人疏離，甚至帶小三回家發生不倫關係，被當時還年幼的她們撞見，離婚之後更是對母女3人不聞不問，她們對父親早已沒有期盼，也不願意聯絡。

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲阿輝年輕時不曾養過女兒，老了卻要求女兒扶養自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝在判決書中主張，他與前妻離婚時，2名女兒都未滿5歲，離婚之後沒有與母女3人往來，也不曾扶養過女兒們，他雖然曾經再婚，但沒有生育其他子女，如今他年近70歲，無財產、收入，想申請中低收入老人生活津貼，也因為條件不符被駁回，因此決定提告要求女兒們每個月支付扶養費2萬1704元。

阿輝的女兒則表示，父親只生不養也不育，婚後仍持續與異性交友及玩樂，甚至將人帶回家中發生不倫關係，被當時還年幼的她們撞見，母親擔心在這樣的環境長大會影響孩子們的價值觀，於是決定離婚，帶著她們離開。

女兒們提到，父親讓母親未婚懷孕，害母親被娘家人疏離，婚變之後孤立無援，母親僅國小畢業學歷，仍努力撐起家計，一個人身兼數職將她們扶養長大；反觀父親，離婚之後對母女3人不聞不問，也不曾給過一毛錢當作子女教養費，當她們生病發高燒、感到害怕而哭泣時，僅能依靠母親雙倍的愛砥礪自己，才能報答母親的養育之恩，她們對父親已無期盼，也不願意聯絡。

台南地院法官表示，經查，阿輝有重男輕女的觀念，離婚之後不曾與前妻、女兒聯繫，也沒有支付過任何教養費，完全沒有盡到父親應擔負的責任及扶養義務，如今反過來要求女兒扶養他，顯然有失公允，最終裁定駁回聲請，全案仍可抗告。

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