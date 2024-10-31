在「小孩班級群」認識！2家長相戀私奔生子　5年後下場曝

▲各有老婆、丈夫的2人乾柴烈火一發不可收拾，決定私奔。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河南省近日審理了一起重婚案，引發社會關注。兩名家長在學生家長群相識，互生情愫，相約私奔到天津以夫妻名義同居並生子，私奔前兩人都沒有離婚，近日經法院審理，兩人被判重婚罪。

據《閃電新聞》報導，張女與其丈夫在2006年結婚，共同育有四個孩子。而溫先生也在2010年與他的妻子結婚，並有了兩個孩子。

張女和溫男各自擁有家庭，2018年4月在學生家長群認識，張女曾向溫男抱怨丈夫家暴，婚後生活不盡人意，成為兩人關係的催化劑。後來兩人經常私下聊天，2019年6月兩人在沒有結束各自婚姻的情況下，一起離家出走來到天津以夫妻名義同居，並在2020年產下一子。

溫男在得知張女懷孕後，於2020年與妻子辦理了離婚手續。而張女士的離婚過程卻遭遇多次波折，歷經兩年最終成功與丈夫解除婚姻關係。

四年後，張女士與溫先生於2024年主動向警方投案，由於他們主動投案，法院決定從輕裁罰。兩人都被判重婚罪，溫先生被判處四個月的拘役，而張女士則被判處四個月拘役，緩刑六個月。

延伸閱讀

▸ 小王逃生出口？買預售屋發現「樓梯通自家陽台」 建商回6字甩鍋

▸ 雙薪夫妻把孩子丟給婆婆顧 「勸兒請保母」媳婦冷回：這是男方媽媽的責任

▸ 年輕男突然被老婆拉去結紮 術後他讚：其實好處真的滿多