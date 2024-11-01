　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今上班課卻沒火車搭！台鐵回應了　4路段受損搶修

▲▼台鐵七堵到汐止間因路樹倒塌壓到電車線起火。（圖／讀者提供）

▲台鐵七堵到汐止間因路樹倒塌壓到電車線起火。（圖／讀者提供）

生活中心／台北報導　

康芮颱風肆虐，今包括北部等多數縣市恢復上班上課，台鐵因崇德到和仁間土石流中斷，其他路線原定恢復行駛，不過一早通勤族卻發現台鐵大誤點甚至無車可搭，台鐵公司表示，北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，汐科站電車線斷損，行車受到影響。

台鐵公司表示，康芮颱風來襲，經10月31日夜間臺鐵公司工、電單位出動所有人員及機具漏夜積極進行查道與搶修，目前縱貫線(基隆=枋寮)、宜蘭線(八堵=蘇澳)、南迴線(枋寮=台東)均已恢復行駛。另北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，其中汐止=南港間因電車線受損，暫以東正線單線雙向行車；東部幹線出現電力設備受損及軌道不平整情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵北迴線發生土石流。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，會持續依據現場搶修狀況，適時調整、公告北廻線、花東線列車行駛狀況；另自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未ˊ駛經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

受損狀況如下：

一、汐科站西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止=南港間暫以東正線單線雙向行車。

二、東部幹線：
(一) 因受11月1日00:18花蓮地區發生芮氏規模5.5地震影響，致吉安=志學間(K9+700~750)木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，暫時封鎖，將於11月1日早上偕同專業技師鑑定橋梁結構情形，並視確認結果再評估通車狀況，以確保安全。
(二) 富源=光復間因電力設備受損情形嚴重，預估修復時間約需10小時。
(三) 景美=北埔間巡檢時發現電力設備受損，預估修復時間約需6小時。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／太魯閣夫妻下山了！　直升機吊掛畫面曝
快訊／台積電重挫！千元失守　台股大跌近600點
快訊／溪水暴漲！4人上山失聯
快訊／台灣本島脫離暴風圈「解除陸警」　12縣市續發豪大雨特報
康芮吹出「台北7年來最猛」颱風夜！　粉專曝原因：地形加持的錯
快訊／康芮一夜狂風摧殘！　台北街頭慘況曝
43歲Selina慶生　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕
快訊／台中火警1人受困　55歲女被救出
鄰居每月都買10箱礦泉水「要求扛上4樓」　送貨員一招報復讓他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今恢復行車大誤點　陳世凱：地震致花東線受損「下午3時搶通」

星宇航空遇強風疑「落地重飛」　民航局：要求停飛調查

快訊／台灣本島脫離暴風圈「解除陸警」　12縣市續發豪大雨特報

康芮吹出「台北7年來最猛」颱風夜！　粉專曝原因：地形加持的錯

康芮吹斷「新光三越A9招牌」橫躺變川越　巨大可頌離家出走

快訊／今上班課卻沒火車搭！台鐵回應了　4路段受損搶修

不斷更新／全台28區停班課一次看　苗栗、嘉義今早緊急宣布

快訊／嘉義縣新增2校停班課　共4鄉9校停班課

康芮吹爆「信義區大樓玻璃」28秒片曝！　住戶目睹驚呆：險被登出

快訊／嘉義縣3鄉7校今早緊急停班課

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

台鐵今恢復行車大誤點　陳世凱：地震致花東線受損「下午3時搶通」

星宇航空遇強風疑「落地重飛」　民航局：要求停飛調查

快訊／台灣本島脫離暴風圈「解除陸警」　12縣市續發豪大雨特報

康芮吹出「台北7年來最猛」颱風夜！　粉專曝原因：地形加持的錯

康芮吹斷「新光三越A9招牌」橫躺變川越　巨大可頌離家出走

快訊／今上班課卻沒火車搭！台鐵回應了　4路段受損搶修

不斷更新／全台28區停班課一次看　苗栗、嘉義今早緊急宣布

快訊／嘉義縣新增2校停班課　共4鄉9校停班課

康芮吹爆「信義區大樓玻璃」28秒片曝！　住戶目睹驚呆：險被登出

快訊／嘉義縣3鄉7校今早緊急停班課

《魷魚遊戲2》預告曝光！「參賽者更貪婪」大開殺戒　朴成焄造型受矚目

快訊／登太魯閣失聯！捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

超萌！大谷翔平生涯首冠愛犬搶鏡　網喊：宿醉的道奇球迷

康芮11級陣風吹北市　工務局深夜救災復舊搶通道路交通

屏東70歲男外出未歸...隔天倒臥10多公里外堤防邊　里港警救援

台鐵今恢復行車大誤點　陳世凱：地震致花東線受損「下午3時搶通」

台積電千元失守！重挫34元至996　台股大跌近600點

康芮強風吹翻台北市　環保局動員5000人力清晨5點出勤救市容

武界壩放水、溪水暴漲　仁愛鄉4獵人失聯！消防擬今挺進搜救

AV女優脫光要做愛！宅男哥「緊握模型」不放　網神搜：鋼彈贏了

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

康芮陸海警解除時間曝　15縣市大豪雨特報

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

20樓陽台快被康芮吹走　住戶人肉拔河

更多熱門

相關新聞

台鐵北迴線中斷！「大量土石淹沒」搶通時間曝

台鐵北迴線中斷！「大量土石淹沒」搶通時間曝

康芮颱風來襲，台鐵雖預警性停駛，但受強風豪雨影響，北迴線「和仁=崇德」路段因大量土石淹沒而中斷，初估需要搶修約14小時，預計11月2日首班車前才能搶通。另外，縱貫線也有多處路線與設備受損，將出動人員及機具搶修，預計11月1日列車行駛概況如下：

台鐵災情頻傳「路樹壓電車線起火」　票務系統跳脫、北迴線土石流

台鐵災情頻傳「路樹壓電車線起火」　票務系統跳脫、北迴線土石流

快訊／台鐵中午12時後「全線對號列車、區間車全停駛」

快訊／台鐵中午12時後「全線對號列車、區間車全停駛」

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

懶人包／全台22縣市停班課　全國交通異動一次看

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

關鍵字：

台鐵

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

康芮陸海警解除時間曝　15縣市大豪雨特報

北市災情多　里長籲：重新評估明停班課

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面