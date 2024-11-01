快訊／今上班課卻沒火車搭！台鐵回應了　4路段受損搶修

▲台鐵七堵到汐止間因路樹倒塌壓到電車線起火。（圖／讀者提供）

生活中心／台北報導

康芮颱風肆虐，今包括北部等多數縣市恢復上班上課，台鐵因崇德到和仁間土石流中斷，其他路線原定恢復行駛，不過一早通勤族卻發現台鐵大誤點甚至無車可搭，台鐵公司表示，北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，汐科站電車線斷損，行車受到影響。

台鐵公司表示，康芮颱風來襲，經10月31日夜間臺鐵公司工、電單位出動所有人員及機具漏夜積極進行查道與搶修，目前縱貫線(基隆=枋寮)、宜蘭線(八堵=蘇澳)、南迴線(枋寮=台東)均已恢復行駛。另北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，其中汐止=南港間因電車線受損，暫以東正線單線雙向行車；東部幹線出現電力設備受損及軌道不平整情況。

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▲台鐵北迴線發生土石流。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，會持續依據現場搶修狀況，適時調整、公告北廻線、花東線列車行駛狀況；另自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未ˊ駛經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

受損狀況如下：

一、汐科站西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止=南港間暫以東正線單線雙向行車。

二、東部幹線：

(一) 因受11月1日00:18花蓮地區發生芮氏規模5.5地震影響，致吉安=志學間(K9+700~750)木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，暫時封鎖，將於11月1日早上偕同專業技師鑑定橋梁結構情形，並視確認結果再評估通車狀況，以確保安全。

(二) 富源=光復間因電力設備受損情形嚴重，預估修復時間約需10小時。

(三) 景美=北埔間巡檢時發現電力設備受損，預估修復時間約需6小時。