陸5G基站核心晶片自研成功　「破風8676」射頻收發晶片正式公布

▲中國移動研發的「破風8676」可重構5G射頻收發晶片。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸電信營運商中國移動昨（30）日在北京對外公開自研「破風8676」可重構5G射頻收發芯片（晶片，下同）。據了解，該晶片是大陸國內首款基於可重構架構設計，可廣泛商業應用於5G雲基站、皮基站、家庭基站等5G網路核心設備中的關鍵晶片，實現從零到一的關鍵性突破，大幅提升大陸5G網路核心設備的自主可控度。

▲位於海南海口的5G基站移動通信電線。（圖／CFP）

《中新網》報導，中國移動於2021年成立芯片研發企業聯合實驗室，開展「破風8676」可重構5G射頻收發芯片研發，貫穿芯片規格定義、前後端設計、仿真驗證、性能調測和整機集成全流程。

公開資訊顯示，射頻收發晶片被稱為無線電波和數位訊號間的「翻譯官」，如同人體的五官把聲光訊息轉換成大腦神經信號一般，為5G網路設備中的關鍵器件，研發難度較高，產業應用需求大，被認為是5G基站上的「明珠」。

中國移動研究院無線與終端技術研究所副所長、「破風8676」晶片研發負責人李男表示，為適配多頻段、多模式、多站型的應用需求，研發團隊創新性提出可重構技術架構，支持信號帶寬、雜散抑制頻點和深度等重要規格參數靈活匹配，數字預失真、削峰等模塊算法靈活調整，基帶成型濾波、均衡濾波等增量功能靈活加載，利用這些架構優化和功能重組，以系統集成創新，彌補單點性能瓶頸，成為一款具備低成本、低功耗、多功能等差異化競爭優勢的產品。