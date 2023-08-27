　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

管制生效前急備貨　中國晶片製造設備進口激增

▲大陸國產AI晶片。（圖／CFP）

▲中國晶片製造設備進口量創新高。（示意圖／路透）

文／中央社

中國晶片製造設備進口量創新高。中國海關數據顯示，6月、7月晶片生產設備進口總額約50億美元，較去年同期激增70%，顯示中國趕在日本、荷蘭出口管制生效前備貨以緩解衝擊。

日本、荷蘭祭出晶片製造設備出口管制禁令，買家必須獲得日本、荷蘭政府許可才得以獲得出貨。日本在7月23日起實施管制；荷蘭出口管制禁令將於9月1日起生效，這些限制將衝擊中國半導體產業。

金融時報（Financial Times）報導指出，在日本、荷蘭等美國盟友實施出口管制禁令前，中國晶片製造設備進口量創歷史新高，6月、7月採購量激增。中國海關數據顯示，6月、7月中國晶片生產工具進口總額近50億美元（約新台幣1591億元），較去年同期29億美元激增70%。

不確定這些進口量的成長有多少與日本、荷蘭受出口管制工具設備有關，不過這些作為表明中國廠商試圖避免晶片生產計畫受到干擾。報導引述以賽亞調研（Isaiah Research）副總裁Lucy Chen意見表示，中國透過提前備貨增加半導體設備庫存，以緩解潛在供應鏈瓶頸。

中芯國際、長江存儲等中國企業依賴美國、荷蘭、日本所生產的設備以製造晶片。報導引述業界人士意見指出，荷蘭曝光機製造商艾司摩爾（ASML）向中國客戶交付了更多曝光機；中國6月、7月進口來自荷蘭的晶片製造設備較5月翻了1倍，艾司摩爾是大型晶片製造設備生產商之一。

來自日本的進口也有所增加；美國於2020年收緊晶片設備出口後，一些中國半導體廠商開始從日本企業購買蝕刻設備等。

科技市場研究機構Counterpoint研究指出，今年第2季，排名前5名晶片製造設備銷售商對中國的出貨量增長了30%。

Counterpoint高級研究分析師 Ashwath Rao表示，中國戰略性集中投資有助於確保本地供應，對於成熟技術的承諾可以緩衝地緣政治不確定性；中國正在持續生產用於電動汽車、綠色能源轉型和工業應用的晶片，這些運用所需要的晶片不涉及出口管制影響。

ET快訊
快訊／台南22歲女落水遺體找到了　父母站岸邊痛哭
婁峻碩提早畢業《營業中》！庹宗康道歉：有一些事發生
高雄一家三口「喝符水」後全瘋了！　恐怖真相曝
開學後連2天颱風假？氣象局曝機率
學校還沒蓋好！　24班小一生被迫去國中教室上課
慈妹「原圖直出」真實樣貌曝光！　粉絲激讚
山道猴「脫安全帽」攻擊騎士　爆粗口：欸！衝X小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港研究：疫情讓幼童肥胖率增加4成

核廢水風波燒到陸漁民！直播間挨轟「你是在害人」 主播崩潰落淚

陸漁民怕海鮮遭核廢水污染　打算轉行：日本斷了我財路！

管制生效前急備貨　中國晶片製造設備進口激增

金磚5國變11國　評論：挑戰美元霸權「雷聲大雨點小」

港股表現低迷　香港特首：成立專責小組研究增加流動性

陸網紅穿「日本投降」T恤買日系車　路人看不下去：極端份子！

陸客不爽福島核污水排海　退團拒遊日本「用腳投票」

陸遊客「拍到雲豹」超激動　專家：只是「橘貓」被餵太胖了！

陸民眾「搶購碘片」防核輻射　專家：亂吃影響甲狀腺功能

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

香港研究：疫情讓幼童肥胖率增加4成

核廢水風波燒到陸漁民！直播間挨轟「你是在害人」 主播崩潰落淚

陸漁民怕海鮮遭核廢水污染　打算轉行：日本斷了我財路！

管制生效前急備貨　中國晶片製造設備進口激增

金磚5國變11國　評論：挑戰美元霸權「雷聲大雨點小」

港股表現低迷　香港特首：成立專責小組研究增加流動性

陸網紅穿「日本投降」T恤買日系車　路人看不下去：極端份子！

陸客不爽福島核污水排海　退團拒遊日本「用腳投票」

陸遊客「拍到雲豹」超激動　專家：只是「橘貓」被餵太胖了！

陸民眾「搶購碘片」防核輻射　專家：亂吃影響甲狀腺功能

涉車內性侵14歲少年　女教師誘惑他「精進技巧」！傳鹹濕訊息慘了

嘉榮聽心音義診發掘潛在心臟疾患　守護民眾健康

中元普渡要拜拜！小供桌擺滿「狗飼料、鮮食包」　黑汪嚴肅臉保護

台南22歲女落水失聯一夜！今尋獲遺體　父母站岸邊落淚痛哭

柯基懶癌末期！躺在地上「扭腰擺臀」往前移　花40秒才吃到食物

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

超商獨家！最新「麵包超人3款麵包」太欠吃　軟法咬下爆香甜奶油餡

Marz23提前2天迎兒子到來　向亡父安迪報喜：你孫子出來了　

爸特地請人替柴打造「專屬雙層木屋」　1樓睡覺2樓可以藏罐罐

柯文哲談整合曾親口問1句！　郭正亮分析在野「喝咖啡」關鍵

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

大陸熱門新聞

核廢水效應　陸客打消赴日旅遊

陸客不爽日本排核污水　退團拒遊

少女Cosplay遭大媽推倒　嗆「叛國賊」

陸爆全民搶鹽潮！官方籲別搶：夠吃3.3萬年

碧桂園30歲會計「挪用2億」用途傻眼

遊客拍到雲豹超激動　專家：橘貓被餵太胖

中國出現「囤鹽潮」　官方祭警告

陸博主穿「日本投降」T恤　買日系車

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

母女因早戀吵架跳河！17歲男友為救人溺死

80萬網紅被爆是渣男！喊「玩的就是拋妻棄子」

正妹曬「情趣玩具+小香蕉」　羞喊：謝謝長官禮物

習返國直奔新疆　強調社會穩定擺首位

陸男用棍「狂戳小老虎」　友人跟著起鬨

更多熱門

相關新聞

陸晶片設計巨頭2023半年淨利潤同比大降近9成 伺服器產品收入暴跌

陸晶片設計巨頭2023半年淨利潤同比大降近9成 伺服器產品收入暴跌

大陸市值超500億元人民幣的芯片（晶片，下同）設計巨頭瀾起科技昨（23）日晚間公布2023年半年報，內容顯示，受服務器（伺服器，下同）和計算機（電腦，下同）行業需求下滑導致的客戶去庫存影響，營業收入同比大降51.87%，淨利潤同比大降87.98%。不過，Q2開始，瀾起科技多項經營指標環比明顯改善。

華為疑打造祕密晶片網絡　規避制裁

華為疑打造祕密晶片網絡　規避制裁

狗闖民宅休息！還要警察姐姐抱抱

狗闖民宅休息！還要警察姐姐抱抱

迷路汪被送警局　靠晶片找到飼主

迷路汪被送警局　靠晶片找到飼主

汪星人迷途　北投警掃晶片找到主人

汪星人迷途　北投警掃晶片找到主人

關鍵字：

晶片中國晶片晶片戰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面