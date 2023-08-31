陸官媒看經濟　波浪式發展、曲折式前進

▲大陸人口老年化將刺激新一輪「銀髮經濟」誕生。（圖／CFP）

文／中央社

中共總書記習近平7月間表示，中國經濟恢復是「波浪式發展，曲折式前進」的過程。中國官媒指出，國內需求不足，世界經濟增長動能不足等，內外環境導致中國經濟發展遭遇波折。

中國經濟疲弱，外界甚至認為有衰退的跡象，而中國官方不論在樓市、股市等都推出不同措施挽救經濟。人民日報29日頭版刊登題為「如何看待中國經濟恢復『波浪式發展、曲折式前進』」報導，剖解當前中國經濟。

報導引用了7月24日習近平主持召開中央政治局會議，判斷中國經濟形勢和工作時表示，「疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。」

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」發文進一步解釋，指中國上半年的出口主要靠「新三樣」，即電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池為主要拉動力，三者合計出口增長61.6%，拉動整體出口增長1.8個百分點。

中國7月居民消費價格指數（CPI）由降轉漲，較6月份上漲0.2%，為近6個月來首次轉正。

文章指出，經濟恢復期間出現波浪和曲折在所難免，從內部看，總體需求不足，是目前經濟運行面臨的突出矛盾；一些企業經營困難，發展預期偏弱；今年需要在城鎮就業的新成長勞動力1662萬人，規模創近年新高，青年人就業壓力較大。

從外部看，世界經濟增長動能不足，全球需求疲軟，美歐國家正經歷幾十年來少見的高通膨，一些發展中國家則受到債務困擾等，內外環境結合，導致目前中國經濟發展遭遇波折。

文章指出，「中國經濟從來都是在攻堅克難中發展壯大的，這既是歷史規律，也是經濟規律。」要提振經濟，關鍵是「著力擴大內需、提振企業信心、築牢民生之基」，當中特別強調要堅定信心，做好當前的工作，「信心比黃金更寶貴」。