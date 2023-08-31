時隔不到3個月　陸多家商業銀行將「再度下調利率」

▲大陸多家商業銀行再度下修利率。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，距離上次操作時隔不到三個月。陸媒指出，此輪降息是銀行在凈息差不斷收窄的背景下，根據自身經營需要的市場化調整。

據《證券時報》報導，繼今年6月初全國性商業銀行下調存款掛牌利率後，9月1日起將再度下調，這是自2022年9月以來，商業銀行根據自身經營需要和市場形勢，第三輪主動調整存款掛牌利率。

相比於6月的下調，此次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。報導指出，兩家國有大行和一家股份制銀行自9月起，將下調定期存款掛牌利率，其中，一年期下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。

實際上，此輪下調存款利率銀行早有積極準備。大陸國有大型銀行分行人士表示，在存款利率下調預期下，為做好月末存款工作，該行追加了大額存單投放額度，趕在利率再度調整前爭攬行外資金。

報導指出，此次多家全國性銀行再度下調存款掛牌利率，是在凈息差不斷收窄的背景下根據自身經營需要的市場化調整。

日前發佈的《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》顯示，「我國商業銀行資產規模和利潤總量逐步擴大，但凈息差和資產利潤率處下降趨勢。考慮到金融周期和經濟周期往往不完全同步，銀行信貸風險暴露需要一段時間，應有一定的財力準備和風險緩沖。允許銀行通過合理方式維持自身穩健經營，可以提升其持續支持實體經濟發展能力。」

截至6月末，大陸銀行業凈息差為1.74%，在近日多家上市銀行中期業績發布會上，不少銀行高管預測下半年凈息差仍有收窄壓力。

在此的背景下，上述表述被市場看作是銀行將再度下調存款利率的訊號。光大證券首席金融業分析師王一峰曾在研報中指出，該《報告》中的表述實際上體現出了維持銀行合理利潤增長和凈息差穩定的政策意圖，這不僅會影響到銀行信貸投放意願和服務實體經濟能力，更會影響到銀行體系的風險防控能力和金融穩定安全。

王一峰指出，銀行業凈息差水平已基本接近長期金融穩定的底線；控制銀行體系負債成本勢在必行，且較為迫切。