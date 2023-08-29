陸專家：資金面階段性收斂　降準時程可能加快

▲大陸降準時程預計將加快。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為了刺激消費於兩周前宣布降息，但貨幣市場利率卻不降反升。專家認為，短期市場資金面已出現階段性收斂，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度供給流動性，降準時程可能加快。

根據《中國證券報》報導，信達證券首席固收分析師李一爽說，儘管央行公開市場操作放量，且降息時點早於市場預期，但近期市場資金面反而有所收斂，隔夜利率一度升至2%以上。

中信證券首席經濟學家明明也表示，作為短端利率的錨，7天期央行逆回購利率調降10個基點後，市場利率並未同幅度下行。

明明提到，地方債發行放量形成的繳款壓力，會同時影響銀行的資金融出能力和意願。一方面，銀行作為配置利率債的主力，當前地方債加快發行，直接佔用了其資金，影響資金融出能力；另一方面，為承接後續地方債供給，銀行需提前儲備一部分流動性，這會導致銀行向同業融出資金的意願下降。

興業證券首席固收分析師黃偉平認為，短期流動性收斂，可能隱含抑制資金空轉套利的政策信號。

中銀證券首席宏觀分析師朱啟兵直言，降準仍有空間，其他流動性工具也將發力，「年內第二次降息已落地，預計降準這一總量型政策會很快提上日程。」

明明進一步分析，截至8月21日，今年新增地方債額度剩餘1.3萬億元左右，且存在發行特殊再融資債券的可能性，總的來看，地方債密集發行或持續一段時間，需要創造適宜的流動性環境，「政府債券繳款疊加MLF到期壓力，流動性供求缺口依然較大，年內降準仍有可能性。」