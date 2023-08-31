英國防大臣華勒斯請辭　新任防長由能源大臣夏普斯接替

▲英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）請辭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國防長華勒斯（Ben Wallace）上月宣布將在下次內閣改組時卸任，他31日正式請辭，辭職信中提到如今的英國國防部比他在2019年接手時更加現代化，更資金充足，也更有信心。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）預計同日將宣布由能源大臣夏普斯（Grant Shapps）來接替國防大臣的職務。

根據POLITICO、BBC報導，華勒斯31日在辭職信中讚揚了英國國防部在他在任4年間取得了進展，並敦促政府持續支援更多資金，「我知道你們同意我的觀點，我們不能再回到過去，那時國防被政府視為一項可自由支配的支出，挖空預算來實現節約。」他也說，「我真的相信，未來十年，世界將變得更加不安全。」華勒斯也將在下次內閣選舉時一併卸下議員身分。

▲夏普斯（Grant Shapps）31日被任命為新任英國國防大臣。（圖／路透）

接替國防大臣職務的是能源大臣夏普斯，報導稱，他已經從目前的職位上調任，負責國防簡報。夏普斯擔任過交通、內政等數個內閣高級職位，是首相蘇納克的長期盟友。夏普斯上周首次正式訪問烏克蘭，作為能源政務的一部分，他宣布向烏克蘭國家核能發電公司提供1.92億英鎊貸款的細節，希望能幫助烏克蘭擺脫對俄羅斯的能源依賴。

報導指出，夏普斯接替國防大臣將引發英國政府高層的重大改組，31日稍晚蘇納克將任命一位新的能源大臣。隨著執政的保守黨民調持續下滑，在英國國會下周結束夏季休會後重新開議前，蘇納克將進行小規模內閣改組，為了備戰下屆大選而進行的更大規模改組則預計要等到10月初，保守黨舉行年度大會過後才會進行。