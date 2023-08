英國防大臣華勒斯請辭　新任防長由能源大臣夏普斯接替

▲英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)請辭。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

英國防長華勒斯(Ben Wallace)上月宣布將在下次內閣改組時卸任,他31日正式請辭,辭職信中提到如今的英國國防部比他在2019年接手時更加現代化,更資金充足,也更有信心。英國首相蘇納克(Rishi Sunak)預計同日將宣布由能源大臣夏普斯(Grant Shapps)來接替國防大臣的職務。

根據POLITICO、BBC報導,華勒斯31日在辭職信中讚揚了英國國防部在他在任4年間取得了進展,並敦促政府持續支援更多資金,「我知道你們同意我的觀點,我們不能再回到過去,那時國防被政府視為一項可自由支配的支出,挖空預算來實現節約。」他也說,「我真的相信,未來十年,世界將變得更加不安全。」華勒斯也將在下次內閣選舉時一併卸下議員身分。

▲夏普斯(Grant Shapps)31日被任命為新任英國國防大臣。(圖/路透)

接替國防大臣職務的是能源大臣夏普斯,報導稱,他已經從目前的職位上調任,負責國防簡報。夏普斯擔任過交通、內政等數個內閣高級職位,是首相蘇納克的長期盟友。夏普斯上周首次正式訪問烏克蘭,作為能源政務的一部分,他宣布向烏克蘭國家核能發電公司提供1.92億英鎊貸款的細節,希望能幫助烏克蘭擺脫對俄羅斯的能源依賴。

報導指出,夏普斯接替國防大臣將引發英國政府高層的重大改組,31日稍晚蘇納克將任命一位新的能源大臣。隨著執政的保守黨民調持續下滑,在英國國會下周結束夏季休會後重新開議前,蘇納克將進行小規模內閣改組,為了備戰下屆大選而進行的更大規模改組則預計要等到10月初,保守黨舉行年度大會過後才會進行。

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.