幫站台陳時中卻愛理不理？　葉元之批：賴清德為勝選可忘羞辱

▲2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德各縣市競選總部就定位，由英系衛福部前部長陳時中擔任台北市主委。對此，新北市議員葉元之表示，政治真的很奇妙，陳時中去年選台北市長時，賴清德去幫他站台，陳時中愛理不理，現在卻要接任台北市競選總部主委，可見賴清德為了勝選，可以忘記去年陳時中對他的羞辱。

針對陳時中擔任台北市競總主委，葉元之透過臉書發文指出，政治真的很奇妙，陳時中去年選台北市長時，賴清德去幫他站台，陳時中愛理不理，現在卻要接任台北市競選總部主委。

葉元之指出，由此可見，賴清德為了勝選，可以忘記去年陳時中對他的羞辱，可以忘記四年前蔡英文用網軍霸凌他，可以放棄從小堅持的台獨夢想，其身段之柔軟。他質疑，「賴清德臥薪嘗膽，若他順利取得權力，會不會加倍奉還？」若是對蔡英文進行報復他沒意見，但是搞台獨就不好了，細思極恐。

貼文發出後有網友留言說，「臉皮算什麼？贏了裡子才有面子」、「沒關係，明年再一次下架他們」、「兩個疫情期間毫無作為，倒是很會搞政治」。

不過，卻也有網友留言反酸，「政治真的很奇妙，國民黨以前拿BNT砲轟民進黨的時候，有想過有一天會拿這個打郭董嗎？參選開始，全網打郭，最瘋的是藍營政客和政論、媒體，無所不用其極，國民黨瘋起來甚至連郭董的BNT疫苗都打，簡直是喪心病狂的百年大黨！」