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大陸 大陸焦點 特派現場

劫中劫！5歲小弟受傷送醫「9歲姊姊卻死了」　家長怒批救護車駕駛

▲▼5歲小弟受傷送醫「9歲姊姊卻死了」 。（圖／翻攝自秒拍）

▲9歲妹在救護車車禍中喪命。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西贛州近日發生死亡悲劇，5歲的周姓小弟在機場遭撞倒，在家人陪同下乘機場救護車去醫院，結果路上發生車禍，9歲的姊姊身亡。家屬怒批，救護車司機存在操作不當，行駛過程中沒有開警笛且闖紅燈，機場應為此負責。

據《封面新聞》報導，5歲的周小弟在機場被一名旅客撞倒，機場安排救護車將其送至醫院，然而路上發生交通事故，9歲的周小妹身亡，而父母、周小弟不同程度受傷。

周爸爸認為，機場秩序管理不到位，導致兒子在候機樓受傷，爾後救護車司機存在操作不當，「（機場）說有救護車送，出來6、7分鐘就和水泥罐車撞了。（救護車）有閃警燈，但是沒拉警笛，然後又闖紅燈，撞了以後車子側翻。我女兒當時就沒了，駕駛員但凡培訓到位一點，根本就不會有這樣的事情。」

▲▼5歲小弟受傷送醫「9歲姊姊卻死了」 。（圖／翻攝自秒拍）

▲周小妹與周小弟。（圖／翻攝自秒拍）

事後，機場賠償10萬元人民幣的慰問金，但周爸爸表示肯定接受不了。對此，贛州黃金機場工作人員表示，事發後一直與周先生保持聯系，雙方正在協商處理此事。

此事在網路引發討論，網友紛紛表示哀悼，「太不幸了」、「媽呀，以為是兒子的劫，沒想到是女孩子的」、「我的天，這也太崩潰了」、「不按警笛開的快真要命」。

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