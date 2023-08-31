23歲男「連上13天夜班」猝死　每日工作超過10小時

▲男子每日工作超過10小時導致猝死。（圖／翻攝自微博／星視頻）



記者林郁婷／綜合報導

江蘇蘇州一名23歲男子猝死在員工宿舍，家人調查後發現，他生前的工作強度相當大，每天工時超過10小時，並且不定期上日班與夜班，甚至曾連續13天都值夜班，因此認為猝死與長期加班及連續上夜班有關，向公司索賠100萬元（人民幣，下同，約新台幣437萬元）。

據《星視頻》報導，徐姓男子近日爆料，他弟弟出生於2000年2月，由於父母年輕時就過世，因此他很早就輟學出去工作，生前一直在一間電子產品工廠「蘇州佳世達」上班，經常日班和夜班交替上。

徐男表示，14日晚上11點多他接到警方的電話，稱弟弟被發現猝死在宿舍，事後警察委託司法鑒定機構，對弟弟的血液進行鑒定，結果顯示排除他殺可能。

徐男調查後發現，弟弟在工作期間勞動強度很大，「每天的出勤開始時間至出勤結束時間都在12小時左右，除去吃飯時間，每天工作時間都在10個小時以上」，從出勤紀錄中也得知，弟弟在7月24日至8月5日間，連續13天值夜班，因此他認為，猝死與長期加班、連續上夜班有一定關係。

徐男也透露，他與公司負責人協商過很多次，但是一直沒有達成一致意見，曾向公司提出賠償100萬，但對方只願意支付3萬至5萬元（約新台幣13萬至21萬元），讓他無法接受，後續將考慮透過訴訟為弟弟討回公道。對此，蘇州佳世達則回應，「這起猝死是一起非工傷事件」。