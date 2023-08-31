退撫新制面臨「長壽風險」　全教總建議：增額提撥＋初期不宜保守

▲全教總提供建議給適用退撫新制的公教人員。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

退撫新制已於今年7月1日上路，預計將有8500位初任公教人員適用新制，因新舊制差異大，全國教師公會總聯合會今（31日）召開記者會指出，退輔新制採「確定提撥制」設立個人退休金專戶，存有長壽風險及難抵抗通膨，建議自願增額提撥，初期投資不宜過於保守，而政府應對長壽風險提出配套。

全教總理事長侯俊良指出，以往公教人員退撫制採「確定給付制」，有共同帳戶，活愈久領愈多，直到過世為止；但今年7月1日以後初任公教人員改採「確定提撥制」，設置個人退休金專戶，每個月固定提撥，受雇者自主選擇投資組合，退休後可從個人帳戶領退休金，但領完了就沒了。

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全教總新制退撫儲金監理委員葉明政表示，根據規劃期程，政府需設計至少3種不同收益風險等級的投資標的組合，自114年元旦起提供公教人員作自主投資選擇，政府應強化各種投資組合宣傳訓練，讓教師充分了解再選擇；此外，鑑於國人平均壽命不斷提高，個人專戶存有長壽風險與難抗通膨缺點，呼籲政府提出相關配套，保障公教人員晚年生活。

全教總新制退撫儲金監理委員郭彥成則建議適用新制的公教人員，及早建立正確退休理財觀念，每月主動關心個人專戶對帳狀況，並鼓勵自願增額提撥，而在投資組合的選擇上，初期選擇不宜過度保守，未來退休生活才有保障。