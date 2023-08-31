4個月大女嬰被高空落下菸頭燙傷　警排查無果或全樓驗DNA揪兇

▲河南一名4個月大女嬰被高空落下的菸頭燙傷。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南一名4個月大女嬰25日坐著嬰兒車在社區散步時，被高空落下的菸頭燙傷，脖頸和背部出現硬幣般的傷口，讓人看得極爲不忍。女嬰母親黃女士表示，雖然當場便報警處理，但仍未尋獲扔菸頭的元兇，警方排查詢問該樓所有人，但無人承認。該社區物業人員透露，「有打算對全樓住戶做DNA，但孩子被燙的位置在小區大門處，所以無法判斷扔煙頭的人是否是小區內。」

《紅星新聞》報導，物業人員表示，他們此前多次在業主微信群裡提醒住戶不要往樓下扔菸頭，但是仍有人會扔。物業從4月開始徵集業主意見，準備在小區內加裝高空攝像頭，但直到現在還沒有走完相關程序。

黃女士透露，菸頭落下時先是砸到女兒眉心和右眼中間的位置，當她把女兒從嬰兒車裡抱起，「檢查眼睛後並沒有受傷，但寶寶還是大哭不止，後來才發現，菸頭夾在寶寶的脖子處，是被寶寶用脖子硬生生夾滅的。」

河南澤槿律師事務所主任付建表示，根據《民法典》規定，禁止從建築物中拋擲物品，「從建築物中拋擲物品或者從建築物上墜落的物品造成他人損害的，由侵權人依法承擔侵權責任；難以確定具體侵權人的，除可證明自己不是侵權人的，由可能加害的建築使用人給予補償。」

付建認為，如果沒有找到具體的侵權人（丟菸頭者），整棟單元樓上業主都有可能是加害人，「黃女士可以起訴（提告）整個單元業主，如果業主能夠證明自己不是侵權人的，可以免除責任，由可能是加害人的業主給予補償，此外，由於物業公司未採取必要的安全保障措施，再加上監控存在盲區無法確定具體侵權人，物業公司應當依法承擔未履行安全保障義務的侵權責任。」