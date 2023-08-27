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7旬翁一周愛愛6次！　妻下體發炎還遭疑「討客兄」崩潰求離婚

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲婦人不堪丈夫幾乎天天要求行房，下體發炎竟還被質疑討客兄。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

一名結婚50年的70多歲婦人終於受不了提出離婚，她控訴丈夫在2021年疫情期間，因無法出去拈花惹草，在家幾乎天天求婚，每周要5、6次，即使她抹潤滑劑配合仍下體發炎必須去看醫生，卻又被丈夫懷疑討客兄，甚至半夜叫她起床大鬧。丈夫上訴稱攝護腺肥大，根本無行房能力，妻子所稱非事實，但高院法官在勘驗相關錄音內容後，維持一審見解，判准離婚。

判決書指出，當事夫妻於1970年代結婚，2004年離婚，後又於2011年結婚，育有3名子女皆已成年。婦人指控丈夫遊手好閒，她都是忍讓度日，到2021年疫情期間，丈夫減少出門玩樂，卻頻繁要求她上床，每周要6次，即使她抹潤滑劑忍痛，下體仍因負荷過大而發炎，必須看婦產科、塗藥膏緩和，結果丈夫竟一口咬定她是因為討客兄（偷情）才會這樣，甚至懷疑3名子女都不是他的小孩。

婦人不堪其擾，只好叫3名子女去驗DNA，她也請妹婿與丈夫溝通，拜託放過她。根據妹婿與婦人丈夫溝通的對話內容，婦人丈夫不對抱怨稱，其他夫婦如果想要，只要暗示一下就懂得上床，但自己的老婆卻不是，「什麼時候做還要她高興」。

婦人丈夫再說「男人就是要直射才有快感」，但因為自身攝護腺肥大動過手術，精液會倒灌到膀胱，有時候會沒有東西出來，但仍會有慾望，就是想要。他也稱婦人常常說沒關係。

上訴期間婦人丈夫否認不務正業一說，他也表示自己有攝護腺肥大問題，2014年已接受手術切除攝護腺，術後難勃起，更遑論要行房，因此婦人聲稱他頻繁勉強她行房並非事實。他還稱夫妻相處難免有摩擦，妻子離家後他多次拜託回家，證明自己仍有維持婚姻的意願。

法官審酌相關事證，認定當事丈夫在術後因精液倒流無法滿足性慾，因而增加行房次數，卻只顧自己慾望而不顧妻子意願，強行要求對方配合，是夫妻感情消磨主因，又懷疑妻子不忠導致對方終於受不了搬離家，加上子女檢驗都證明是親骨肉。種種事證現況都表明此樁婚姻破裂難以回復，丈夫應負全部責任，因此維持一審判准離婚決定，全案可上訴。

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