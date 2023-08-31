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男離家失聯17年成無名屍　埔里警2次DNA鑑定...助家屬尋親

▲南投警方冷案熱查，協助埔里無名屍尋親歸根。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方冷案熱查，協助埔里無名屍尋親歸根。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名設籍埔里鎮的湯姓男子，2006年離家後就與親人失聯；南投縣警察局日前配合內政部警政署推動清查全國失蹤人口專案計畫，盼能協助無名屍落葉歸根時，埔里分局主動聯繫湯姓失蹤者的家屬，先後為家屬和直系親屬採樣進行2次DNA比對，終於確認無名屍體身分，讓家屬在17年後能向失聯多時的往生家人好好告別。

南投縣警局指出，因湯男家屬現居新北市，為免其舟車勞頓不便，經家屬同意委請新北警採樣DNA、進行無名屍資料庫比對；無奈因現今科學儀器極限，比對結果顯示尋親家屬DNA型別，與疑為湯男的無名屍檢體之親子指數（Paternity index）偏低，案情一度陷入膠著。

▲南投警方冷案熱查，協助埔里無名屍尋親歸根。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸埔里警分局鑑識小隊鍥而不捨，持續協調聯繫失蹤人其他直系親屬出面採樣，再送刑事警察局檢驗型別後，轉請法務部法醫研究所比對其無名屍資料庫，終於確認無名屍體身分就是當年失蹤的湯男，一圓家人17年來「生者團圓，死者安息」的心願，也放下心中的掛念。

縣警局也特別呼籲，尋人須把握黃金時間，家屬應儘可能提供失蹤人口年齡、特徵、衣著、地緣關係等資訊，以利警方交叉比對搜尋可能對象；若經一段時間仍未尋獲者，不要放棄希望，可直接到各警察機關無償申請DNA採樣比對，尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日回家。

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