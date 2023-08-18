兒子跟爸爸長超像！男見DNA報告秒淚崩　揭露心碎往事

▲越南一名基因中心女員工，分享多年前特殊的親子鑑定案例。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

最傷人的往往是猜忌與恐懼。越南一名基因中心女員工曾遇過帶兒子做親子鑑定，但目的不是測父子，而是「間接測自己與爸爸血緣」的特殊男客人，而當客戶得知結果並揭露自己過往的悲慘故事，更讓女員工聽了久久難以忘懷。

據《docbao》報導，在河內某基因中心任職的阮女，分享這件發生在多年前，但至今仍讓她難忘的親子鑑定。一名孫姓男子帶著3歲兒子來做檢測，並告訴阮女這檢查將對他人生產生重大影響。而阮女見小孩與英俊的孫男長相差距甚大，腦中閃過各種綠光罩頂劇情，直到交出報告那天，才知道自己猜測大錯特錯。

孫男拒絕用收信方式，而是到基因中心拆閱，但在翻閱前一度猶豫問：「妳會喜歡這孩子並當成自己小孩喜歡嗎？」看出對方複雜心思的阮女則回答，自己喜歡小孩，但從未干預檢測結果。鼓起勇氣拆閱的孫男，一看報告立刻興奮大叫，並在此時坦承，帶孩子做檢測的原因是「他跟他爺爺長得一模一樣」。

阮女在短暫的「為什麼要做間接檢測，不是帶祖孫直接檢測」疑惑後，很快從孫男的自白裡找到答案。孫男透露，父親在他很小的時候拋妻棄子，因為媽媽漂亮又追求者眾，加上自己長得完全不像他，令爸爸覺得被綠而離家。這讓母親受到沉重打擊。

加上媽媽後來去世，鄰居們都不願理睬他，讓他成為村子裡最孤單的人，因此從小一直恨爸爸。孫男表示，直到得知父親病重、到醫院探望時，才發現兒子長得跟爸爸很像，加上父親一句：「我不相信他是你兒子，如果是，我就同時有兒子跟孫子。」讓他決定幫媽媽洗刷冤屈。阮女透露，孫男自白後不久又告訴她，已經接受爸爸道歉，兩人已經和解相認。

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