賴清德親赴中和力挺吳崢　高呼「芋仔蕃薯團結站作伙」

▲民進黨徵召吳崢接棒江永昌參選新北立委。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（31日）下午前往新北市中和區，為立委參選人吳崢站台輔選，現任立委江永昌全程陪同高呼「中和延續」。賴清德談及，吳崢是「芋仔（指外省人）」，而守護台灣已經不分「芋仔蕃薯（指本省人）」了，他更一一點名在場議員張維倩、張嘉玲「站出來」，一定要讓吳崢高票當選。

賴清德今天下午前往中和區碧河宮參香，他致詞時先肯定江永昌說，江永昌非常用心、打拚，他對江永昌非常敬佩，江為了家人放棄爭取立委連任，他曾問江推薦什麼人？江說「民進黨推薦的優秀人才，絕對會支持」，而吳崢是充滿理想抱負的年輕人，民進黨徵召吳崢參選，江一定會為吳輔選，當作江自己的選舉一樣。

賴清德表示，吳崢在10年前，為了台灣的前途，推動學生運動、阻擋服貿，讓台灣能夠抵擋中國的經濟控制，因為若服貿大門一開，台灣前途絕對非常危險。他說，吳崢勇敢站出來，衝入立法院，守護台灣的前途，如今中國打壓台灣，吳崢再度勇敢地站在第一線，因此要用選票支持吳，共同守護台灣，讓代代子孫安居樂業。

賴清德打趣地說，大家看吳崢就知道，應該看得出他是「芋仔」，而各位都是「蕃薯仔」，不過，「芋仔」也站在第一線守護台灣，因為守護台灣這片土地，已經不分「芋仔蕃薯」了，「芋仔蕃薯大家團結站作伙，目的只有一個：就是台灣要越來越好！」

值得注意的是，賴清德今天下午前往碧河宮參香前，先與吳崢一同拜訪中和區游氏宗祠，游氏是中和地方望族，開枝散葉上萬人，總統蔡英文也曾到訪此處，爭取宗親支持，此次賴清德親赴游氏宗祠，率吳崢與游氏長老、族親座談，拓展中和基本盤支持，守住中和關鍵席次意味濃厚。