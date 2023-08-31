　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德親赴中和力挺吳崢　高呼「芋仔蕃薯團結站作伙」

▲▼民進黨立委候選人吳崢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨徵召吳崢接棒江永昌參選新北立委。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（31日）下午前往新北市中和區，為立委參選人吳崢站台輔選，現任立委江永昌全程陪同高呼「中和延續」。賴清德談及，吳崢是「芋仔（指外省人）」，而守護台灣已經不分「芋仔蕃薯（指本省人）」了，他更一一點名在場議員張維倩、張嘉玲「站出來」，一定要讓吳崢高票當選。

賴清德今天下午前往中和區碧河宮參香，他致詞時先肯定江永昌說，江永昌非常用心、打拚，他對江永昌非常敬佩，江為了家人放棄爭取立委連任，他曾問江推薦什麼人？江說「民進黨推薦的優秀人才，絕對會支持」，而吳崢是充滿理想抱負的年輕人，民進黨徵召吳崢參選，江一定會為吳輔選，當作江自己的選舉一樣。

賴清德表示，吳崢在10年前，為了台灣的前途，推動學生運動、阻擋服貿，讓台灣能夠抵擋中國的經濟控制，因為若服貿大門一開，台灣前途絕對非常危險。他說，吳崢勇敢站出來，衝入立法院，守護台灣的前途，如今中國打壓台灣，吳崢再度勇敢地站在第一線，因此要用選票支持吳，共同守護台灣，讓代代子孫安居樂業。

賴清德打趣地說，大家看吳崢就知道，應該看得出他是「芋仔」，而各位都是「蕃薯仔」，不過，「芋仔」也站在第一線守護台灣，因為守護台灣這片土地，已經不分「芋仔蕃薯」了，「芋仔蕃薯大家團結站作伙，目的只有一個：就是台灣要越來越好！」

值得注意的是，賴清德今天下午前往碧河宮參香前，先與吳崢一同拜訪中和區游氏宗祠，游氏是中和地方望族，開枝散葉上萬人，總統蔡英文也曾到訪此處，爭取宗親支持，此次賴清德親赴游氏宗祠，率吳崢與游氏長老、族親座談，拓展中和基本盤支持，守住中和關鍵席次意味濃厚。

ET快訊
留美女碩士聯手男友弒父！判賠金額曝光
快訊／光陽39800優惠「延長至9月底」！
男約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷不治
不給全家續租！房東「轉租7-11」判賠百萬
恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部：強度較以往高
LINE用戶注意！明起「1功能」無上限取消
下班快去買！威力彩飆4億！　「3星座」頭獎機運高
獨／中捷塗鴉客IG曝！新苦主是東京地鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

賴清德親赴中和力挺吳崢　高呼「芋仔蕃薯團結站作伙」

動物YTR遭親綠醫師攻擊！黃揚明聲援跟進捐款　籲動物園提高票價

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職：對牽連柯文哲感到抱歉

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

賴清德親赴中和力挺吳崢　高呼「芋仔蕃薯團結站作伙」

動物YTR遭親綠醫師攻擊！黃揚明聲援跟進捐款　籲動物園提高票價

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職：對牽連柯文哲感到抱歉

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

固特異推出Assurance MaxGuard輪胎　15-19吋、主打濕抓耐磨

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

不輸00919！00921配0.38元　年化連2季飆破8%

落實打詐！　藍新通過數發部「第三方支付機構能量登錄」

池恩齊回一軍！伍茲註銷後二軍好投　丘總：這就是棒球

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

女歌手認參加《好聲音》海選　「闖進5強」卻被淘汰：真的很失落

媽媽留一間房「4姊弟都不要」狂踢皮球！網見細節讚：看了很欣慰

胡智爲明天再投復健賽　新洋投蘭道爾周日開箱

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

陳揮文：國民黨再不堪也會是第二

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

郭台銘新民調跌破10%　吳子嘉：這個政治不要玩了

遭影射收錢網軍！網紅Cheap怒嗆民進黨

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

郭台銘連署書價碼曝光！民調業者：很漏氣

躺著選？　賴清德笑呵呵：沒～有啦！

高端技轉WHO成世界首例　她點李彥秀：還覺得1劑1塊都嫌貴嗎？

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來

連勝文曾與郭台銘面談「郭上侯下」？　郭辦駁斥：根本沒見面

商周酸侯友宜政策「...」　柳采葳酸小編

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

更多熱門

相關新聞

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日公布醫療衛生政策，但遭民進黨發言人卓冠廷批，新北市在侯友宜執政下，「醫療衛生」評比是六都墊底，呼籲侯別為了選總統荒廢怠惰市政；對此，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，受限法規規定，造成新北每萬人口病床數不足，人均統籌分配款又是六都最低，修法大權就握在完全執政的民進黨手上，民進黨就是醫療資源分配不均的元兇，竟還有臉對新北市酸言酸語，根本是在新北人傷口上灑鹽，把新北市民當仇人。

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職

民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

侯友宜訪美僑界造勢日期曝！名單見彭文正　藍空軍戰將錄影露面

侯友宜訪美僑界造勢日期曝！名單見彭文正　藍空軍戰將錄影露面

賴辦批侯：為選舉利益恐嚇人民

賴辦批侯：為選舉利益恐嚇人民

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面