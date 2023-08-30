新北賊台中偷4人「贓物丟水溝」警趴地挖呀挖　交保後回警所借車錢

▲新北一名唐姓慣竊13日專程跑來台中，專挑站前商圈的移工下手行竊，竊得2萬多元被逮。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

新北一名60歲唐姓慣竊13日搭乘火車到台中，鎖定站前商圈有大量移工，準備「幹一票大的」，當天不斷在路口徘迴，下手竊取4名移工錢包，竊得2萬多元。警方獲報後，發現身穿黑衣的唐嫌不斷在同一路口監視器出現，涉嫌重大，員警前往圍捕，唐嫌還將贓物丟進水溝，害所長親自在路邊「挖呀挖呀挖」，挖出鐵證。

第一警分局繼中所13日下午連續接獲4位移工報案，指在台中火車站前、東協廣場附近遭竊，所長蔡明松得知後，研判應該是慣竊在附近下手，立刻成立專案小組，調閱監視器尋找可能犯嫌，經查，發現一名頭戴鴨舌帽、穿黑衣的男子，在台灣大道路口的一支監視器「不斷路過」，認為該男相當可疑，立刻派遣大量員警前往攔查，果真發現該男還在現場找尋下手目標，員警順勢包抄，將他逮捕。

▲▼眼尖員警發現，唐男不斷出現在同一個監視器畫面中，懷疑他就是竊賊，前往現場果真發現他還在尋找獵物。（圖／記者許權毅翻攝）



警方查出該男是來自新北的60歲唐男，有多次竊盜前科，唐自稱專程從北部來台中，想要「幹一票大的」，認為移工不會報案，才會下手行竊，第一次動手就竊得1萬多元，食髓知味，陸續再動手摸走3名移工的錢包。

▲唐將贓物丟進水溝，員警們只好撬開承重的水溝蓋，蹲跪在路邊挖出鐵證。（圖／記者許權毅翻攝）



警方逮捕唐男後，他供稱已將竊得的錢包丟棄在水溝，蔡明松只好帶著同仁前往尋找，果真在一處水溝蓋裡看見證件、現金，趴在地上徒手「挖呀挖」，將全數贓證物拿出。

▲唐男交保後，因為身上沒錢，竟跑回派出所向員警求助，警方只好開出川資救助，讓他搭車返回新北。（圖／記者許權毅翻攝）



唐男訊後被依竊盜罪嫌移送台中地檢署，交保後，因為身上完全沒錢，竟然再度走回逮捕他的繼中派出所，尋求警方協助。警方只好開給他「川資救助」證明，讓他坐火車返回新北。