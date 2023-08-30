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社會 社會焦點 保障人權

驚險瞬間曝！「紅鋼炮」淡水街頭鬼切預拌車　網諷：汽車當機車鑽

記者戴上容／新北報導

新北市一名83歲王姓老翁，昨(29)日駕駛紅色微型鋼砲掀背車，行經淡水區民權路往台北市方向，未注意左側有水泥預拌車，竟然加速硬切，結果擦撞後，被水泥預拌車繼續往前推行，影片被PO網後，有網友譏諷老翁「把汽車當成機車開」，淡水警方表示後續將研判是否開罰，詳情仍待釐清。

從行車記錄器畫面可見，昨天下午2時許，王姓老翁一路沿著外側車道行駛，但接近捷運站時，車道逐漸縮減，王男駕駛的車輛與左側併行的大貨車、預拌混凝土車貼得很近，在車道限縮合併交接處，王男硬是從混凝土車右側加速硬切超車。

 

▲▼ 淡水車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼紅車在車道限縮合併處硬切超車，整輛車失控打橫，貼著混凝土車被推行。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

未料，老翁這時又突然剎車減速，導致左後側被40歲陳姓司機駕駛的水泥預拌車撞上，紅車整輛失控打橫，貼在混凝土車前方，被推行好一段路才停下，車胎磨地發出很大聲響，幸好雙方皆未受傷。

淡水警方表示，捷運竹圍站前方屬聯外道路且車流量大，還有公車停等區、機車待轉區、車道限縮合併等等規劃，不顧大型車減速剎停都需要較長的反應距離，貼近行駛還硬切超車，非常危險。雙方皆未飲酒、均未受傷，警方依普通交通事故處理流程處置，老翁是否違規未保持適當間隔超車，或在多車道不依規定駕車，後續將決定是否開罰。

▲▼ 淡水車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

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