6人直升高中錄取頂尖大學　台中大明高中豪頒120萬元獎學金

▲直升高中錄取頂尖大學，台中大明高中豪頒120萬元獎學金給9名學生。（圖／大明高中提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市大明高中今年的升學成績優異，9名學生由國中部直升高中並錄取知名國立大學，獲董事會頒發總計120萬元獎學金。120萬獎學金中，錄取國立成功大學的高中部陳秀煊、錄取國立清華大學的廣設科耿筠渟，以及錄取國立師範大學的高中部郭冠佑獲頒20萬元獎學金，其餘6人各得10萬元。

大明高中指出，當年這9名學生也都考上台中女中、興大附中等高中名校，但仍願意選擇直升大明高中，9人在校期間就獲得30至60萬元不等的獎學金，這次校方再頒獎學金，是鼓勵他們在大學時也能有優異的學習表現，做為大明人替學校爭光。

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代表頒獎的董事會董事宋一芬說，大明高中即將邁向辦學一甲子，董事會一路走來深耕辦學的理念從未動搖或改變，未來將持續秉持優良校風，以「國際力」、「藝術設計美力」扎根奠基、打造國際教育及雙語教學，並結合品德教育、藝術美學園地的全方位學習環境，給家長安心的保證。

校長郭喬雯說，大明高中今年透過大學特殊選才、繁星入學、學測、統測等多元入學管道錄取大學的學生，班群7成人次錄取國立大學，獲得優異成績。