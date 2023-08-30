台中霧峰30年漫畫屋說再見！店前「萬本書山」免費拿　民眾不捨

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區一間30年老牌漫畫影音出租店在8月底熄燈，店家近日將大量漫畫、小說「倒」在門口，開放民眾免費挑書帶回家，一整座「書山」相當壯觀，吸引不少民眾前來，昨晚請回收廠前來清除，在地人也感嘆回憶消失。

▲台中一間30年老牌漫畫影音出租店熄燈，店家昨日將大量漫畫倒在店前，免費讓民眾拿取。（圖／民眾提供）



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隨著網路平台盛起，許多漫畫、小說愛好者都轉移到網路上觀看，雖然還有許多「實體派」習慣看書，仍有許多老牌書局、出租店抵擋不了浪潮，紛紛熄燈。位在台中霧峰中正路上的老牌出租店「書田」就在近日歇業，結束約30年服務，讓在地人直呼可惜。

昨（29）日店家進行整理，大量書籍就擺放在店前騎樓，目測至少上萬本書籍層層堆疊，變成一座小山丘，店家讓路過民眾自由挑書，也有許多民眾慕名而來，但店家為了趕緊清空，晚間就委請資源回收廠前來處理。

▲▼店家今日改換成整理DVD，大量的影片被裝進麻布袋，準備報廢處理。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》實際走訪該店，發現有工作人員在整理「DVD區」，一箱箱DVD被從架上清空，同樣擺放在騎樓。工作人員低調表示，這些DVD也是要報廢，已經沒有價值。仔細觀察「DVD海」，有許多知名影集、動漫或是電影，新舊皆有，全數被裝入麻布袋，變成回憶。

▲▼DVD新舊都有，同樣在店前變成一座小山。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾說，店家經營許久，昨天那座書山吸引不少民眾前來，老闆結束營業，這幾天才清空店面，許多人覺得很可惜。許多霧峰人感到不捨，紛紛說「這間店有很多人小時候的回憶」、「漫畫還是喜歡拿實體書看」、「感謝書田陪我走過學生時期，常常去租書」、「大環境不容易，祝福老闆」。