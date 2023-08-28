PR90正妹「是宅女」扣分？全驚嘆天菜　天選幸運兒笑：很愉快

▲原PO認識了一個又正又宅的妹。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的妹子可以嗎？有網友表示，最近認識一個20歲的女生，165公分、皮膚白皙，還很懂穿搭，腰身目測23吋，外貌PR值高達90分，可令他哭笑不得的是，女方開口閉口都是ACG文化（指日本動畫、漫畫與電子遊戲），不禁好奇問其他人，正妹如果有宅屬性，是加分還是扣分？

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「很正但又很宅的女生算加分還扣分？」說他最近就認識一個這樣的女生，「有夠哭笑不得的，才20歲，外貌有PR 90，穿搭也很讚，約165cm，膚白，微露A4腰目測23吋，結果開口閉口都ACG文化的東西。」

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此外，雙方熟了之後，女方聊天時還會一直用動漫哏，「在外面吃飯要大喊『原神啟動』（某手遊迷因）被我攔住。有時又很社恐，在社交場合會默默坐角落。」他不禁發問，「這樣的女孩除了外型，其他算加分還是扣分？」

▲許多人大讚正妹有宅屬性很加分。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，眾人紛紛讚爆，「根本天菜好嗎」、「155會更好，宅女非常棒，省錢」、「宅到不會吵著要你出門花錢哄她，大加分」、「直接滿分好嗎」、「要宅就一起宅，共同興趣不香嗎」、「稀世珍寶吧」、「光共同興趣就滿分了吧」、「這是天菜中的天菜，基本上不太容易遇到PR99的帥哥競爭者，你的對手通常是宅宅。」

還有人現身說法，「就我女友，快變老婆了，也是鄉民，以前在某幾個板常被推爆，很多ACG的東西還是她分享給我的，興趣相投，相處愉快」、「我之前也遇過一個跟我聊鬼滅之刃跟咒術迴戰的妹，可能是剛好這2部動畫我也很喜歡，所以聊起來、互動起來其實還滿不錯的，而且我遇到那位還滿會打扮的。」

有網友則認為，「你以為這種女生會看上你？」「難說，宅到沒共同話題的話根本無法相處」、「會在路上大喊原神啟動，0分」、「看你形容，我覺得大好或大壞。」但也有人聯想到類似屬性的網紅，「四姨（貝莉莓）算嗎？」「除了年齡，其他的敘述根本是唄姬。」