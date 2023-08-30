強颱蘇拉「科學上是完美風暴」！專家曬驚人1圖：慶幸能閃過

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強颱蘇拉「科學上是完美風暴」！彭啟明曬驚人1圖：慶幸能閃過

▲蘇拉颱風移動至鵝鑾鼻南南西方180公里海上。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風移動至鵝鑾鼻南南西方190公里海上。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／台北報導

強颱蘇拉持續影響台灣，30日至31日之間將通過巴士海峽，逼近台灣本島。由於蘇拉路徑南移沒有登陸台灣，使得颱風結構未受到地形影響，氣象專家彭啟明就指出，蘇拉的颱風眼清晰、暴風圈厚實，在科學上是一個完美風暴，「真的要很慶幸閃過蘇拉颱風！」

根據氣象局資訊，蘇拉30日20時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 190 公里的海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西北進行，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對屏東及恆春半島構成威脅，目前氣象局已針對屏東、恆春半島發布陸上颱風警報，並對台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面發布颱風海上警報。

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▲氣象專家彭啟明指出，蘇拉在科學上是一個完美風暴。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲氣象專家彭啟明指出，蘇拉在科學上是一個完美風暴。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象專家彭啟明30日傍晚在臉書PO出畫面表示，蘇拉的颱風眼如此清晰可見、眼牆延伸的暴風圈又厚實，科學上是一個完美風暴 (perfect storm)，「真的要很慶幸閃過蘇拉颱風！」

氣象局預估，明天(31日)持續受蘇拉外圍環流影響，其中花東地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請多加注意，桃園以北、宜蘭及南部地區也不時有陣雨發生，新竹至中部地區多雲到晴有午後雷陣雨。

▲▼受颱風影響，天氣不穩。（圖／氣象局）

▲受颱風影響，天氣不穩。（圖／氣象局）

溫度方面，東半部地區雲量較多，高溫約30至32度，西半部約33至35度以上，其中桃園到台中受背風沉降影響，仍有局部36度以上高溫，外出務必做好防曬並多補充水分。

至於第11號輕度颱風「海葵」，30日下午2時中心位於台北東南東方1540公里的海面上，向西北移動，未來朝琉球群島方向前進，預估其未來路徑不確定性較高，對臺灣天氣的影響仍需再觀察。

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