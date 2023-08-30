蘇拉陸警解除時間曝！新颱「鴻雁」估明生成　周末全台有雨

▲颱風蘇拉位於台灣南南西方海面。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

蘇拉颱風移動至鵝鑾鼻南南西方180公里海上，中央氣象局可能會於今日晚上23:30或明日清晨02:30、05:30解除陸上警報，不過明日風雨更猛，除了南台灣、花東外，連北台灣都有局部降雨，周五以後颱風雖遠離，但天氣依然不穩定。而明日清晨到上午還可能有12號颱風「鴻雁」生成，海葵颱風則是周五可能轉中颱。

氣象局課長林秉煜表示，今日恆春半島持續有豪雨，屏東山區、花東也有大雨，目前花東外海有一條雨帶持續逼近，若雨帶登陸就會帶來明顯強降雨。

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▲颱風蘇拉（左）持續影響，海葵（中）周五可能轉中颱，熱帶低壓（右）明日可能增強成颱風鴻雁。（圖／氣象局）

明日南台灣、花東容易下雨以外，彰化以南天氣也不穩定，北台灣有局部降雨，桃園以南到台中則留意高溫。

明晚颱風遠離，各地降雨趨緩，不過台灣以東洋面為季風低壓帶，熱帶系統會互相作用，周五、六各地有局部降雨，周日到下周一天氣也不穩定，但降雨趨勢變動較大。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員曾昭誠表示，氣象局可能會於今日晚上23:30或明日清晨02:30、05:30解除蘇拉的陸上警報，明日清晨到上午熱帶低壓可能增強為12號颱風「鴻雁」，海葵颱風則是周五可能轉中颱。

▲花東外海正有雨帶逼近。（圖／氣象局）