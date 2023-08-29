新竹自助餐「5菜1湯550元」！苦主曝菜色掀論戰：物價很貴

▲男子在新竹購買消夜，5菜1湯1飯的價格為550元，結帳前老闆娘還喊「很便宜」。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）



記者柯振中／綜合報導

物價上漲讓民眾相當有感，尤其是在外面的餐廳吃飯，花費比以前要高上許多。新竹一名男子近日到某餐廳購買消夜，沒想到買5菜1湯加上白飯，結帳的價格高達550元，讓他瞬間傻眼，這次購物的經驗曝光，也瞬間在網路上引發論戰。

這名男子在臉書社團「新竹大小事」分享，他到新竹某間餐廳購買消夜，期間買了2顆荷包蛋、3隻小型小卷、1塊焢肉、半片鮭魚以及1份酸菜，最後加了魚肚湯以及1份白飯，結帳時價格高達550元，讓他瞬間傻眼，雖然知道物價上漲，但不曉得價格會如此離譜。

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從照片當中可以看見，這片鮭魚大概5公分長，至於3隻小卷的長度，大約都落在3公分左右，讓男子實在不明白，為何這樣一頓飯要高達550元。

▼男子還特地拿出捲尺來當作比例尺，讓網友們能看清楚長度。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）



貼文在網路上引發討論，不少當地人傻眼回應，「去點炸物550可以吃到吐出來」、「550！我會去買烤鴨三吃」、「我會放下走人不買了管他要不要臉，就不爽付錢呀」、「去吃吃到飽就好，何必吃這個」、「上次也是一次結帳4百多嚇死！直接拒絕往來，寧願吃麥當勞或是其他宵夜麵店。至少吃得飽。」

不過，也有內行人回應，因為現在小卷價格高昂，甚至快要比魷魚還貴，加上自助餐廳的海鮮本來就會賣高價，因此整份餐點夾起來550元沒什麼大問題，如果真的覺得價格不合理，頂多不去消費，沒有必要這樣公審。