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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

百萬資本額1個月增至13億　王鴻薇揭前政委鄭永金家族炒作綠電

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（29日）舉行記者會，指包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元，套錢手法如出一徹。王鴻薇批評，這些「綠友友」們在非核家園中示範了什麼是一本萬利的生意，再次驗證「台電跌倒，綠電賺飽」。

▲王鴻薇29日舉行「綠電蜘蛛網！王鴻薇揭綠營綠電9天玄女煉金術」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇29日舉行「綠電蜘蛛網！王鴻薇揭綠營綠電9天玄女煉金術」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇29日在「綠電蜘蛛網！王鴻薇揭綠營綠電9天玄女煉金術」記者會上表示，鄭永金身為行政院前政務委員、新竹小英後援會副秘書長，同時也是竹北市長鄭朝方的父親，家族勢力驚人，2016年開始，弟弟鄭朝瀚就和古盛煇陸續成立了天字輩綠能公司，包括天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源成立資本額都是10萬，如今資本額暴增到6.8億至12.8億不等，其中天衝能源、天禽能源、天蓬能源，最恐怖資本額同一時間，在一個月內，從100萬爆衝到7至13億不等，堪稱綠電奇蹟。

王鴻薇指出，根據中興電工重大訊息，2020年2月13日中興電工子公司山豐營造，以每股34.99元價格，取得1400萬股「天輔能源」股權，總交易金額高達4億8980萬元，就是因為天輔能源拿到台電20年躉購合約，也因此，鄭朝瀚2019年5月才成立「天輔能源」不到一年，公司價值就從2000萬元，暴增至近5億元；且鄭朝瀚陸續成立前述9家天字輩綠能公司，台電是不是都給了躉購合約，協助他通通短時間脫手，部分公司至今還讓古盛煇繼續擔任董事。

王鴻薇也說，古盛煇本身背景相當不簡單，除了是新竹小英之友會副秘書長同時也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表，整個人綠到發青，同時與台南市經發局前局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案，400萬交保中。古於2016年成立了力暘能源，成立時資本額10萬，搖身一變資本額變成8億，更耐人尋味的是，力暘能源的地址居然和新竹市黨部相同，綠電有黨保證，果然財源廣進。

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