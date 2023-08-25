男持偽鈔二度闖超商！　被識破反酸店員「眼力真好」重判4年

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區何姓男子持千元偽鈔到超商買95元香菸，店員找905元，但馬上發現是假鈔，何男才將菸、找的錢退還；豈料同日晚間又故技重施，又拿偽鈔買香菸再度被識破，甚至以戲謔語氣酸店員「你眼睛怎麼這麼好」，店員決定報警，何男竟情緒激動，持酒瓶砸員警。士林地院審結，偽造貨幣等罪處有期徒刑4年。

45歲何男去年7月25日下午5時許，持千元假鈔到文化大學外的連鎖超商，購買95元香菸，張姓男店員找905元給何後，發現何給的是假鈔，立刻追出要回菸跟找給何的錢；同日晚間7時許，何男再度上門消費買菸，此次想以信用卡結帳，但無法使用，他竟又拿偽鈔想結帳，張姓女店員立刻跟他說「這是假的」，何男還反酸「妳眼睛怎麼這麼好」，隨後拿真鈔付錢。

女店員報警後，警方獲報後立刻前往處理，何男一見警察，當場惱羞成怒情緒激昂，手拿米酒瓶直接怒砸時任所長方揚凱，員警曾偉政、王良瑋見狀拿出辣椒水將他壓制在地，但他仍不斷掙扎，過程中破碎酒瓶更造成3警手部受傷。

▲何姓男子在文化大學旁超商持偽鈔想買菸。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

何男挨告後向法官說，第1次是無法分辨真鈔與假鈔，不小心拿錯，第2次是與店員開玩笑，真的無心使用偽鈔。法官認他被店員發現後，以戲謔態度應對，顯然並非無心或不小心拿錯而已，且行為時已滿45歲，具有相當智識程度及社會經驗，對於行使假鈔乃為刑罰之罪，當無不知之理，且第2次行使偽鈔前是先用信用卡結帳未果，才拿出偽鈔用以支付，經店員告知是假鈔卻戲稱店員眼力好，故不採信他是開玩笑。

合議庭審酌何男僅為圖一己因持偽鈔購物所可獲取的不法私利，明知偽鈔是假鈔，卻仍持向商家佯稱購物，妨害金融交易安全及社會秩序，損及新台幣紙幣流通可靠性，且當員警到場，卻出手攻擊，妨害公務員執行職務，犯後始終否認犯行，依行使偽造通用紙幣罪，累犯，處有期徒刑3年2月；又犯行使偽造通用紙幣未遂罪，累犯，處有期徒刑1年8月；又犯妨害公務罪，累犯，處有期徒刑4月（可易科罰金），應執行有期徒刑4年。

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