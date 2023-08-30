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獨／台中食安處員工「辦公室頂樓墜落」身亡！　同事震驚

▲▼ 。（圖／）

▲台中市食安處昨日下午驚傳墜樓案，死者為食安處一名50多歲男員工。（圖／翻攝自Google Maps）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市食安處昨（29）日下午傳出墜樓死亡案！一名食安處男員工因不明原因從高處墜樓，當時仍正值上班時間，不少路過民眾、同仁都相當震驚。據了解，該男子年約50歲，在食安處任職5年以上，事發前沒有異狀，至於墜樓原因，有待檢警進一步調查。

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獨／台中食安處員工　辦公室頂樓墜落身亡

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