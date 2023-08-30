　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶「LINE狂傳15萬訊息」　他曝隱藏1功能！全場查看驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO與女友互傳15多萬個字。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

許多情侶會傳LINE文字聊天，來聯繫彼此情感！而一名男網友分享超狂戰果，他與女友從認識到交往，短短8個月就互傳15多萬個字，於是原PO也好奇大家與另一半傳了多少訊息呢？文章曝光後，一票網友分享「110萬！跟男友是遠距離，認識2個月、交往2年半」、「在一起兩年多，遠距離，43萬多個字！」

一名男網友在Dcard有趣發問「大家跟另一半都傳了多少LINE訊息？」他接著分享，與女友認識8個月，但實際交往5個月而已，兩人至今已互傳15多萬個字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於該如何查看「傳了多少訊息」？該隱藏功能也曝光了，先開啟雙方聊天室，右上角三條線→其他設定→傳送聊天記錄原PO表示，點下去就會開始跑數據，但「不用等它跑完，看完數字就可以按掉！」

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲按下右圖的「傳送聊天記錄」，就會跑出數據。（圖／記者劉維榛攝）

底下網友驚呼，「5個月15萬則，1天1000則訊息，太厲害了吧！」「一點都不羨慕，感覺好累」、「一直傳訊息很累，所以不會一直每天傳，可能傳個老公愛你，等你下班之後就不會傳了」、「畢竟彼此都要工作，還有自己的事，不用每天都傳」、「看得出來你們2個很閒」。

其他網友則笑回，「認識到現在5個月，結果連數字都還沒看到就跑完了，根本不到1秒，有夠可憐，平常超級少在傳訊息，一天可能5則吧哈」、「在一起兩年多，遠距離，43萬多個字」、「110萬！跟男友是遠距離，認識2個月、交往2年半，而且從認識到交往初期是用IG聊天」。

ET快訊
《與惡》超萌女童星長大了！16歲近照曝光
驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象
超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖
快訊／明天風雨更猛！　颱風「鴻雁」估明生成
遭控無套女友、床照外流　19歲男偶像認了道歉
快訊／賴品妤爸閃辭！雲豹新董座　廖福生接棒
陳盈潔入獄1周！現況曝光
LIVE／新颱「鴻雁」將生成！　氣象局最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

掏耳朵太舒服！他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

蘇拉威脅海上交通！明天離島交通船113航次停駛

「超級藍月」來了！命理師曝「招財祕法」 ：錯過再等6年

高雄奶茶節周末登場！33家必喝名單出爐　飲料控衝一波暢飲超滿足

情侶「LINE狂傳15萬訊息」　他曝隱藏1功能！全場查看驚呆

蘇拉陸警解除時間曝！新颱「鴻雁」估明生成　周末全台有雨

「狂燒紙紮屋」給往生者！命理師曝殘酷真相：通通收不到

超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖　一票求買：哪裡還有

孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意

LIVE／新颱「鴻雁」將生成！不排除藤原效應　氣象局最新說明

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

掏耳朵太舒服！他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

蘇拉威脅海上交通！明天離島交通船113航次停駛

「超級藍月」來了！命理師曝「招財祕法」 ：錯過再等6年

高雄奶茶節周末登場！33家必喝名單出爐　飲料控衝一波暢飲超滿足

情侶「LINE狂傳15萬訊息」　他曝隱藏1功能！全場查看驚呆

蘇拉陸警解除時間曝！新颱「鴻雁」估明生成　周末全台有雨

「狂燒紙紮屋」給往生者！命理師曝殘酷真相：通通收不到

超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖　一票求買：哪裡還有

孩子矮別人一個頭？醫：成長曲線＜第三個百分位、年長高＜4公分要注意

LIVE／新颱「鴻雁」將生成！不排除藤原效應　氣象局最新說明

不躺平！賴清德各縣市競總明授證　「英賴合作」陳時中助攻北市

中信銀勇奪《The Asian Banker》8大獎 　臺金融業大贏家

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒未出庭下場曝

逾90%孩童「每周喝一次」含糖飲料！醫示警3危害：生長板提前密合　

葉總惋惜5人佈陣再見失誤　主砲吉力吉撈最快下周歸隊

MSCI指數季調9／1生效　慎防台股明甩尾效應

掏耳朵太舒服！他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

陳佩琪稱當總統府醫師算「做功德」　笑喊：會跟柯文哲說別叫我去

快訊／艾德華茲轟22分擊潰「約旦Kobe」　美國男籃狂勝48分

蘇拉威脅海上交通！明天離島交通船113航次停駛

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

山道猴「男主角真的死了嗎」？　作者公布真相　

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

再恰都要娶！當老婆超帶財TOP3星座

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

更多熱門

相關新聞

前任+新歡「3人在同公司」　她超尷尬

前任+新歡「3人在同公司」　她超尷尬

有些人分手後即便保持友好關係，碰面還是免不了尷尬。近日有女網友發文表示，前男友最近交了新女友，「我們三人都任職於同公司」，讓她覺得很尷尬，不知該如何面對？貼文曝光後，引發底下網友討論。

小舅子急娶孕女友！岳母逼「紅包6萬6是習俗」

小舅子急娶孕女友！岳母逼「紅包6萬6是習俗」

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

分9000萬家產！「他求女友成全1件事」全場搖頭

分9000萬家產！「他求女友成全1件事」全場搖頭

台七乙「無照山道猴」被拍想砍人　他不忍怒告

台七乙「無照山道猴」被拍想砍人　他不忍怒告

關鍵字：

LINE聊天訊息女友交往聊天記錄

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面