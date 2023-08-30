情侶「LINE狂傳15萬訊息」　他曝隱藏1功能！全場查看驚呆

▲原PO與女友互傳15多萬個字。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

許多情侶會傳LINE文字聊天，來聯繫彼此情感！而一名男網友分享超狂戰果，他與女友從認識到交往，短短8個月就互傳15多萬個字，於是原PO也好奇大家與另一半傳了多少訊息呢？文章曝光後，一票網友分享「110萬！跟男友是遠距離，認識2個月、交往2年半」、「在一起兩年多，遠距離，43萬多個字！」

一名男網友在Dcard有趣發問「大家跟另一半都傳了多少LINE訊息？」他接著分享，與女友認識8個月，但實際交往5個月而已，兩人至今已互傳15多萬個字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於該如何查看「傳了多少訊息」？該隱藏功能也曝光了，先開啟雙方聊天室，右上角三條線→其他設定→傳送聊天記錄。原PO表示，點下去就會開始跑數據，但「不用等它跑完，看完數字就可以按掉！」

▲按下右圖的「傳送聊天記錄」，就會跑出數據。（圖／記者劉維榛攝）



底下網友驚呼，「5個月15萬則，1天1000則訊息，太厲害了吧！」「一點都不羨慕，感覺好累」、「一直傳訊息很累，所以不會一直每天傳，可能傳個老公愛你，等你下班之後就不會傳了」、「畢竟彼此都要工作，還有自己的事，不用每天都傳」、「看得出來你們2個很閒」。

其他網友則笑回，「認識到現在5個月，結果連數字都還沒看到就跑完了，根本不到1秒，有夠可憐，平常超級少在傳訊息，一天可能5則吧哈」、「在一起兩年多，遠距離，43萬多個字」、「110萬！跟男友是遠距離，認識2個月、交往2年半，而且從認識到交往初期是用IG聊天」。