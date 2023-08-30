莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

▲涉嫌殺害女友的越南籍阮姓男子（中，馬賽克者）被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區錦田路一處旅社門前，28日晚9時許傳出凶殺血案，一名阮姓越南籍移工（26歲）當街刺死阮姓女友（22歲），阮男行兇後逃逸了40小時，今（30）日下午在鳳山博愛橋下的涵管間被警方查獲，阮男身上僅著一條內褲，狼狽落網，據了解，阮男是因為不滿女友經常出入KTV之類的娛樂場所，而且玩到很晚，多次溝通無效，當天兩人再度發生口角，才憤而行兇。

▲阮男躲在博愛橋的橋面下水管涵洞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，行兇的阮男和阮姓女友交往不到一年，阮男在屏東工廠工作，阮女則在高雄上班，兩人分隔兩地，阮男發現阮女經常和一些朋友去KTV、小吃店等娛樂場所唱歌、喝酒，而且經常玩到通宵，阮男多次勸女友無效，也曾發生過口角。

▲阮男躲在博愛橋的橋面下水管涵洞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

28日案發當天，兩人都排休假，相約到鳳山區五甲的旅社投宿，到了晚上兩人外出用餐、吃宵夜，疑似又為了同樣問題在旅社前起口角，一言不合阮男竟抽刀朝女友猛刺2刀，事後徒步逃離現場。阮女中刀後渾身是血，經送醫搶救後宣告傷重不治。

▲阮男狼狽落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，阮男逃逸後，警方根據監視器畫面，發現阮男在鳳山溪一帶失去蹤影，研判他可能躲在鳳山溪一帶，於是進行地毯式搜索，但因29日高雄下起大雨，鳳山溪暴漲，警方未掌握其行蹤，直到30日高雄雨停，警方沿岸尋找終於發現阮男。

▲阮男躲在博愛橋的橋面下水管涵洞被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方抓到阮男的地方，位於鳳山博愛路博愛橋下的涵管孔洞中，藏匿地點相當隱蔽，尤其他躲藏期間沒有交通工具也未使用手機，讓警方追緝難度相當高。警方搜索了3次才發現，警方對於他可以躲在惡劣的環境這麼久也感到訝異，偵訊後將依殺人罪嫌移送法辦。