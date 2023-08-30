婦搭公車走來走去換座位　司機抱怨6字挨罰3000元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄楊姓婦人2020年5月、2021年1月間搭乘公車時，因為在車上走來走去、換座位，被吳姓司機抱怨「歹年冬，搞肖郎」，後來又因為刷卡未出現「嗶」聲，被質疑逃票，氣得將司機一狀告上法院，求償1萬元。高雄地院法官審理後，認為「歹年冬，搞肖郎」這句話確實損害到楊婦的名譽，日前判司機應賠償3000元較為適當，全案仍可上訴。

▲吳姓司機制止楊婦在公車上隨意走動、換座位無果，出言抱怨卻遭告上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊婦在判決書中主張，2020年5月26日下午1時許搭乘吳姓司機駕駛的公車，對方竟以「坐一個車出頭真多」、「歹年冬，搞肖郎」等話侮辱她；隔年1月16日晚間10時許又搭到同一名司機駕駛的公車，因為上車刷卡時機器未出現「嗶」聲，司機竟然質疑她逃票，還說出「妳就欠人家修理啊」等話，憤而決定提告求償1萬元。

對於上述指控，吳姓司機表示，當時自己是對著窗外罵，並非針對楊婦。不過，吳姓司機在接受警詢時曾提到，因為看到後照鏡有楊婦數次在車上走動，考量到車輛不論是停止中或行進間，乘客隨意走動可能會發生危險，於是好意提醒，結果楊婦越弄越大聲，態度也越來越凶，才會脫口出「坐一個車出頭真多」、「歹年冬，搞肖郎」等話。

高雄地院法官認為，吳姓司機說出「坐一個車出頭真多」、「歹年冬，搞肖郎」等話，顯然是針對楊婦更換座位的行為，但前者僅在表示楊婦行為多樣，沒有貶抑之意，後者則是指陳述對象精神或身心狀態與常人不同，為貶損人格及社會評價用語，所以楊婦主張受到辱罵「歹年冬，搞肖郎」損害名譽，應予採信。

至於逃票問題，法官表示，這是因為刷卡機未正常運作而產生的誤解，吳姓司機說出「妳就欠人家修理啊」，但並未具體指明手法，縱使說詞令人心生不悅，客觀上卻難以認定構成具體惡害通知，所以無法認定構成恐嚇行為。

法官指出，楊婦任意變換座位容易跌倒，屬於個人行為，吳姓司機基於善意提醒未獲得理解，於是出言抱怨，行為惡性不大，考量到雙方經濟收入等因素後，最終裁定司機應賠償3000元較為適當，全案仍可上訴。