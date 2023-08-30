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女遇網戀「每賭必贏」　半個月被騙3700萬

李女遭自稱軍人的許男詐騙，850萬不翼而飛。（圖／翻攝自抖音 都市報導）

▲李女遭自稱軍人的許男詐騙，850萬不翼而飛。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近日中國河南一女子遇網路感情詐騙，她聽信對方的甜言蜜語傻傻投資，短短半隔月內遭騙人民幣850萬元（約台幣3700萬），且她在詐騙平台上贏的錢根本無法提現，對方也突然失聯，此時才發現自己可能遇到「殺豬盤」了。警方調查後，發現該詐騙集團的據點就在緬北，且有部分人員偷偷潛逃回中國，目前已經將人追捕到案。

李女表示，她在網戀平台上認識許男，平日裡許男對她無微不至的關心與照顧讓她很心動，決定要與他交往。在確定戀愛關係後，許男先是哄騙她下載境外聊天軟體，並表示自己是現役軍人，之前軍隊裡的班長在澳門永利皇宮做博彩相關生意，根據班長的內線消息，他們只要在一個固定的時間內下注，就一定能穩賺不賠。李女一開始半信半疑，但許男直接將自己的戶頭給李女，並表示帳戶以後都給她打理，且可以用裡面的錢試玩幾把。

李女因此開始接觸賭博，並在許男的「指導」下贏了好幾萬，甚至有時「運氣好」能得好幾十萬。李女發現這個平台真的能「穩賺不賠」後，終於答應許男，註冊了自己的帳號。剛開始她先投2萬元試試水溫，沒想到她很快就賺到800多元，就此她一發不可收拾，將自己所有的積蓄850多萬全都投資下去。一個月後，李女的帳戶餘額有4300多萬，當她開心不已準備提現時，該平台客服以繳稅為由讓她再多投資400多萬，且許男也失聯，此時她才驚覺這一切都是詐騙。

據警方調查發現，許男所屬的該詐騙集團據點就在緬北，且部分成員已潛逃回中國，專案小組展開行動後，將成員逮捕。

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