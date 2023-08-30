郭台銘遭控蹭柯文哲　還原「罰站25分鐘」事發經過

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨日（29日）與民眾黨總統參選人柯文哲雙雙出席餐會，雙方同場30分鐘卻只互動1分鐘，甚至傳出柯幕僚不滿郭蹭柯。有傳聞指出，該餐會疑似原本就是要幫郭造勢，現場主持人也頻頻高喊「阿銘凍蒜」，郭提早抵達之後入座主位，柯隨後到場卻站在左方一個狹小空間站了25分鐘，直到郭致詞完畢，柯才帶著民眾黨幹部上台致詞。

▲柯文哲與郭台銘握手後快速閃人。（圖／記者鄭佩玟攝）

郭台銘正式宣布獨立參選2024總統大選之後，藍白兩黨參選人的動向深受各界關注，郭甚至提議「三隻小豬喝咖啡」，聲稱要整合在野共推一組人，期盼能下架民進黨。然而，郭台銘29日出席「台北市計程車工會普渡餐會」，柯文哲也有出席，這場活動被認為是咖啡會的會前會，雙方同場30分鐘卻只互動1分鐘，一度還傳出柯幕僚不滿郭蹭柯。

▼▲郭台銘到場後拿了兩杯奶茶，接著受邀上台致詞。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，郭台銘比預定時間還要早1個小時抵達餐會現場，至後逕自入座主桌的主位，還拿了兩杯奶茶放在面前，柯文哲則是在晚間7時左右抵達，但看見郭坐在主位，柯卻沒有入座，而是站在左方一個狹小空間長達25分鐘，讓郭獨自坐著接受媒體拍攝。接著，郭台銘受邀上台致詞，等到郭說完，柯文哲才在主持人的邀請下，率領民眾黨幹部上台致詞。

▼▲柯文哲率領民眾黨幹部上台致詞，郭台銘的座位則是背對著舞台。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲結束致詞之後，主動上前與郭台銘握手，雙方簡短寒暄之後，柯便快閃離去。郭台銘事後被媒體問到跟柯文哲聊了什麼，郭坦言自己沒有聽清楚，至於那兩杯奶茶都是他要喝的，要喝完第一杯才能喝下一杯。

另外，還有傳聞該餐會疑似原本就是要為郭台銘造勢，現場不僅掛有支持郭的標語，主持人也頻頻高喊「阿銘凍蒜」。事情經過一夜發酵，各界議論紛紛，郭台銘、柯文哲目前皆未對此做出任何回應，究竟在野整合是否能夠達成，仍有待後續觀察。