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雙颱夾擊！台灣再次躲過直撲　氣象專家：真的很會閃

▲彭啟明分享海葵與蘇拉的路徑。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲海葵與蘇拉的路徑預測。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘇拉持續逼近台灣，29日深夜增強為強烈颱風，氣象局持續發布颱風陸警，據中央氣象局最新路徑預測，台灣剛好被蘇拉、海葵這兩個颱風夾擊，但直接穿台的機率並不高。氣象專家彭啟明就在網路上分享這個趣象，引起網友熱議。

彭啟明在臉書粉絲專頁分享蘇拉與海葵颱風的預測路徑，從圖中可以看見台灣再一次躲過颱風直撲，這個現象也讓他直呼「真的很會閃...」，貼文一出短短一小時內就突破兩千個按讚數，超過一百則留言。

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對此，網友們也在留言處表示，「因為我們叫（颱彎）哈哈哈」、「摩西分海」、「真的很有福」、「神秘的結界又開啟了」、「天佑台灣」、「海葵會閃掉嗎?北北基好像閃不掉?」、「護國神山」、「台灣是寶島」。

9號颱風蘇拉持續逼近台灣，中央氣象局29日深夜11時持續發布颱風陸警，並將蘇拉升級為「強烈颱風」。氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉在周三、周四（30日、31日）最為接近台灣，海面將有長浪和強陣風，花東地區、南部山區則會出現大雨及局部性豪雨。另外，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。氣象局23:40說明颱風最新動態。

根據氣象局資訊，蘇拉29日23時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 122.4 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 300 公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

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