快訊／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

▲氣象局持續發布海上、陸上颱風警報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／台北報導

颱風蘇拉逐漸靠近台灣，中央氣象局已持續發布蘇拉颱風海上、陸上颱風警報。根據氣象局資訊，蘇拉在29日深夜11點已轉為強烈颱風。

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▲蘇拉重新開眼。（圖／翻攝NOAA）

氣象局簡任技正伍婉華指出，蘇拉的強度在29日深夜略為增加，23時已再度轉為強烈颱風，不過七級風平均暴風半徑仍維持在180公里，目前位置在鵝鑾鼻的南南東方約 300 公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

伍婉華表示，目前氣象局已發布海上及陸上警報，海上警戒區域為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，陸上警戒區域則為屏東、恆春半島，提醒民眾從今晚到周四，台灣沿海各地及澎湖、金門、馬祖都會有長浪的情形，且隨颱風靠近，台灣東南部海面、巴士海峽以及西南部海面甚至會出現6米以上浪高。

▲蘇拉路徑預測。（圖／中央氣象局）

天氣方面，隨著蘇拉外圍環流一波波靠近，首當其衝的還是東半部和恆春半島，這2地從29日晚間、30日清晨開始陸續下雨，到了白天，東半部、恆春半島嚇與時間變長，一整天會有斷斷續續陣雨，北部、南部、馬祖也有零星降雨，中部地區則有午後陣雨。

到了周四（31日），蘇拉以到達台灣西南部海面，除了東半部地區，南部地區整天也會有斷斷續續降雨，將與時間較長，其他地區則是短暫性陣雨，一直到31日清晨，花東地區和恆春半島的降雨會越來越多，提醒民眾30、31日花東地區、南部山區會出現大雨或局部性豪雨。

伍婉華提醒，30日東半部與西半部的天氣型態將截然不同，東半部雲多且有降雨，高溫落在30到32度之間，西半部則因颱風外圍沉降作用，普遍都可以來到33度以上，桃園至高雄有局部36、37度以上高溫發生的情況，特別在新竹到彰化高溫範圍較為廣泛，外出請注意防曬並多補充水分。

至於第11號輕度颱風「海葵」，29日20時的中心位置在北緯 19.3 度，東經 136.6 度，即鵝鑾鼻東方約1690公里的海面上，以每小時15公里速度，向西北西方向移動，預估其未來路徑及強度發展不確定性較高，對台灣天氣及未來雙颱效應的影響仍需再觀察。