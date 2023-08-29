LIVE／「紫爆水球」蘇拉觸陸前夕！4公尺巨浪先襲2地　氣象局說明

記者閔文昱／台北報導

9號颱風蘇拉持續逼近台灣，中央氣象局今天（29日）深夜11時持續發布颱風陸警，並將蘇拉升級為「強烈颱風」。氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉在周三、周四（30日、31日）最為接近台灣，海面將有長浪和強陣風，花東地區、南部山區則會出現大雨及局部性豪雨。另外，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。氣象局23:40說明颱風最新動態。

根據氣象局資訊，蘇拉29日23時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 122.4 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 300 公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

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▲氣象局持續發布海上、陸上颱風警報。（圖／氣象局，下同）

氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉颱風在29日晚間8點位於鵝鑾鼻南南東方約350公里的海面上，預估往西北西方向移動，並在周三、周四最為接近，屆時台灣天氣將受颱風外圍環流和環流影響，目前氣象局已發布海上及陸上警報，海上警戒區域為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，陸上警戒區域則為屏東、恆春半島。

伍婉華提醒，今晚至周四台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海在今晚到明清晨易有4公尺以上浪高，隨颱風持續往西北西方向移動，周三、周四期間東南部海面、巴士海峽、西南部海面甚至會有5公尺以上浪高，其他各海面也有3公尺以上浪高。

天氣方面，預估從29日晚開始到30日早上，東南部地區及恆春半島會出現局部性大雨，東半部地區及恆春半島整天有間歇性降雨，到了白天雨勢會更大，30日開始除了東半部以外，南部地區也有陣雨，尤其東部、東南部地區及南部山區雨勢最持續、明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

伍婉華提醒，30日東半部與西半部的天氣型態將截然不同，東半部雲多且有降雨，高溫落在30到32度之間，西半部則因颱風外圍沉降作用，普遍都可以來到33度以上，桃園至高雄有局部36、37度以上高溫發生的情況，特別在新竹到彰化高溫範圍較為廣泛，外出請注意防曬並多補充水分。

警戒區域及事項

陸上：屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。